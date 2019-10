Symbio va équiper les véhicules utilitaires électriques Renault d'un prolongateur d'autonomie à hydrogène

PARIS, 29 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Renault a annoncé le 22 octobre le lancement des véhicules KANGOO Z.E. Hydrogen pour fin 2019 et MASTER Z.E. Hydrogen pour 2020. Symbio, filiale du groupe Michelin et au cœur de la future coentreprise avec Faurecia, est fière d'équiper ces deux modèles électriques à batterie d'un prolongateur d'autonomie à hydrogène. Cette solution de double alimentation permet aux gestionnaires de flotte d'optimiser leurs opérations et de gérer leur coût total de possession (TCO).

Les véhicules KANGOO Z.E. Hydrogen et MASTER Z.E. Hydrogen équipés par Symbio. Fruit d'un partenariat de longue date entre le groupe Renault et Symbio, le lancement des véhicules KANGOO Z.E. Hydrogen (fin 2019) et MASTER Z.E. Hydrogen (courant 2020) a été annoncé le 22 octobre. « Nos équipes travaillent ensemble depuis 2014 », a expliqué Fabio Ferrari, PDG de Symbio.

Batterie + hydrogène = une formule zéro émission parfaitement adaptée aux véhicules professionnels. Ces véhicules sont équipés d'un système hydrogène basé sur le StackPack S de Symbio, le prolongateur d'autonomie conçu avec une pile à hydrogène de 5 kW. Doté d'une batterie de 33 kWh, il permet aux véhicules de bénéficier en toute saison d'une autonomie réelle de 370 km* (KANGOO Z.E Hydrogen) et 350 km* (MASTER Z.E Hydrogen). En complément de la méthode traditionnelle de recharge sur bornes électriques, ces véhicules peuvent être ravitaillés en hydrogène en quelques minutes seulement. « Grâce à cette double recharge, les gestionnaires de flotte peuvent optimiser leurs opérations en profitant d'une recharge électrique très compétitive et d'une recharge hydrogène très flexible », a expliqué Fabio Ferrari.

Des options d'intégration axées sur les utilisateurs. Dans le KANGOO Z.E Hydrogen, l'architecture d'intégration choisie avec le fabricant permet de conserver un volume de chargement de 3,9 m3, ainsi que la capacité de chargement d'une palette classique. Pour le MASTER Z.E Hydrogen, l'intégration choisie permet au véhicule de conserver son volume de chargement actuel.

Symbio, en route vers une production à grande échelle. L'arrivée de ces deux modèles dans le réseau de distribution européen de Renault signifie qu'ils vont pouvoir être achetés, entretenus et utilisés comme tout autre véhicule utilitaire. « Il s'agit de prérequis essentiels à la conversion massive des flottes, conformément à notre objectif d'augmentation de la production et de réduction des coûts », a déclaré Fabio Ferrari. L'objectif de Symbio est de produire 200 000 StackPack par an en 2030.

*en cours d'homologation WLTP

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/973146/Symbio_Logo.jpg

Contact

Fabiola Flex

fabiola.flex@symbio.one

+33-622-853985

Related Links

https://www.symbio.one/



SOURCE Symbio FCell