Symbiont étend sa présence mondiale avec un nouveau siège international à Amsterdam

AMSTERDAM, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- Symbiont, la société de technologie financière d'entreprises créant la prochaine génération d'infrastructures de marchés financiers utilisant la technologie de la chaîne de blocs, a annoncé l'ouverture de son siège international à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Situé à proximité des principaux marchés européens, le nouveau bureau d'Amsterdam étend la présence mondiale de Symbiont et connecte la technologie financière en pleine croissance à un écosystème plus vaste de gestionnaires d'actifs, d'investisseurs institutionnels, de fournisseurs de données d'indices et de grandes sociétés financières des marchés privés. Cette expansion permettra également à Symbiont de maximiser la valeur de ses partenariats mondiaux existants avec des sociétés telles que Citi, Nasdaq et Vanguard.

« Amsterdam est un choix naturel pour notre siège international et un excellent complément de nos opérations américaines à New York », a déclaré Mark Smith, PDG et cofondateur de Symbiont. « Avec cette expansion, nous connectons nos partenaires à un centre de technologie financière international et de pointe et nous jetons les bases d'une collaboration mondiale. »

Avec cette expansion internationale dans un centre technologique européen en plein essor, Symbiont investit de manière stratégique dans les talents en ingénierie. Nikhil Thakur, directeur financier de Symbiont, dirigera le bureau d'Amsterdam en tant que directeur général en Europe. Nikhil se « réjouit d'ajouter de nouveaux talents à la profonde expertise de notre équipe européenne existante et à ses antécédents prouvés, et ce, au profit de nos partenaires. »

Le régime de réglementation progressiste du gouvernement hollandais crée un environnement favorable à l'innovation. L'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) et la Banque centrale des Pays-Bas (DNB) ont mis en place l'InnovationHub pour soutenir l'innovation dans les services financiers, y compris un « regulatory sandbox » (bac à sable réglementaire).

« Les Pays-Bas, qui sont situés au cœur de l'Europe, avec un accès facile à un vivier de talents anglophones, à une infrastructure numérique de calibre mondial et à des régulateurs des affaires équitables, sont le lieu idéal pour les sociétés de technologie financière et de chaînes de blocs », a déclaré Jeroen Nijland, commissaire de la Netherlands Foreign Investment Agency (agence néerlandaise d'investissement étranger). « En tant que pionniers mondiaux de l'innovation dans la technologie financière, nous sommes fiers que de nombreuses grandes sociétés de services financiers aient choisi d'investir en Hollande et nous sommes ravis que Symbiont nous rejoigne et enrichisse davantage l'écosystème de jeunes pousses florissant d'Amsterdam en y installant son siège international. »

