Symbox offre une « automatisation intelligente » en collaboration avec Automation Anywhere

LONDRES, 4 juin 2019 /PRNewswire/ -- Symbox s'est alliée à Automation Anywhere pour offrir des solutions d'ARP (automatisation robotisée des processus) et de gestion des processus métiers aux entreprises afin de leur permettre d'accroître leur productivité et de réduire leurs coûts d'exploitation. Automation Anywhere est le leader de l'automatisation robotisée des processus, une plateforme sur laquelle de nombreuses organisations créent des ressources de travail numériques intelligentes de premier ordre.

Symbox offre une plateforme de gestion des processus métiers (GPM) innovante qui permet une orchestration de bout en bout englobant les personnes, les processus et la technologie au sein d'une organisation. En combinant la puissance de la plateforme d'ARP d'Automation Anywhere et la plateforme de GPM de Symbox, les entreprises ont désormais à leur disposition une solution holistique pour l'automatisation des processus d'entreprise.

« Nous sommes ravis de nous associer avec Automation Anywhere et nous croyons que notre plateforme de GPM permettra d'accroître l'automatisation dans les entreprises du monde entier. L'ARP à elle seule apporte une valeur énorme, mais combinée à la GPM, elle transformera la façon dont les gens et la technologie travaillent ensemble. Après la mise en œuvre initiale de l'ARP, l'un des défis auxquels les entreprises sont confrontées est de savoir quelle doit être la prochaine cible, et quels processus se prêtent le mieux à l'automatisation. La GPM permet de résoudre ce défi. Les organisations peuvent modéliser, orchestrer et automatiser leurs processus, tout en ayant la possibilité de se faire une idée précise de la performance des processus. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Amit Patel, PDG et fondateur de Symbox.

Griffin Pickard, directeur du programme d'alliance technologique chez Automation Anywhere, a déclaré : « La GPM et l'ARP constituent l'alliance parfaite. La GPM peut aider à débloquer certaines opportunités importantes en matière d'efficacité opérationnelle que l'ARP est en mesure de créer. Nous sommes ravis de travailler avec Symbox qui, à notre avis, peut nous aider à offrir une excellente valeur ajoutée à nos clients, en Europe et dans le reste du monde. »

