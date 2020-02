Symposium inaugural sur l'investissement en Inde ThomasLloyd 2020

NEW DELHI, 5 février 2020 /PRNewswire/ -- ThomasLloyd est fier d'avoir tenu son premier symposium sur l'investissement en Inde à New Delhi le 3/4 février 2020.

Le symposium était consacré aux investissements étrangers en provenance d'Europe visant à soutenir l'expansion actuelle et à venir des infrastructures durables et des énergies renouvelables en Inde. 120 délégués européens et représentants des hauts-commissariats et des ambassades du Royaume-Uni, de la Suisse et de la République tchèque étaient présents. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs orateurs invités :

Shri Nitin Gadkari, ministre du cabinet de l'Union. Ministre des transports routiers et des autoroutes et ministre des micro, petites et moyennes entreprises

ministre du cabinet de l'Union. Ministre des transports routiers et des autoroutes et ministre des micro, petites et moyennes entreprises Shri Raj Kumar Singh , ministre d'État indépendant chargé du ministère de l'électricité et du ministère des énergies nouvelles et renouvelables

, ministre d'État indépendant chargé du ministère de l'électricité et du ministère des énergies nouvelles et renouvelables M. Amitabh Kant , PDG de l'Institution nationale pour la transformation de l'Inde (NITI Aayog)

Au terme du symposium, les délégués ont visité une installation solaire dans l'État du Maharashtra.

À propos de ThomasLloyd Group

ThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil se consacrant à la conduite du processus nécessaire au changement social et environnemental, en se concentrant exclusivement sur le financement, la construction et l'exploitation de projets durables dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et de l'immobilier. La gamme de services comprend des produits et des services tout au long de la chaîne de valeur de ces secteurs. Outre la structuration, le placement et la gestion de solutions d'investissement à impact, ils comprennent le conseil et le financement de projets et d'entreprises, ainsi que des services financiers numériques, notamment dans le domaine du courtage en investissement, du conseil en investissement et de la gestion d'actifs. Fondée en 2003, ThomasLloyd est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs et fournisseurs mondiaux de financement dans le domaine du climat. Basée à Zurich et comptant plus de 250 employés dans 17 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère actuellement des actifs de plus de 3,2 milliards d'euros pour le compte de plus de 60 000 investisseurs privés et institutionnels.

