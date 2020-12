Syndigo annonce un partenariat financier de croissance avec Summit Partners

Cet investissement accélérera la croissance mondiale et les offres de services de Syndigo, en plus d'assurer l'avenir des logiciels unifiés pour le commerce

CHICAGO, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Syndigo, un important fournisseur de plateformes de logiciel-service destinées à la gestion et à la syndication des renseignements sur les produits, a annoncé aujourd'hui un partenariat financier de croissance avec Summit Partners, une société mondiale de placements non traditionnels. L'investisseur actuel, The Jordan Company (« TJC »), une société privée d'investissement de New York, a participé au cycle de financement. L'investissement permettra à Syndigo de poursuivre sa croissance et son expansion mondiale afin de mieux servir son réseau de détaillants, de fabricants et de distributeurs clients.

Dans le contexte de commerce mondial omnicanal de notre époque, la demande pour des renseignements sur les produits et des contenus uniformes dans les boutiques physiques et numériques est soutenue et en croissance rapide. Les attentes sans cesse grandissantes des consommateurs exercent une pression sur les marques et les détaillants, qui se doivent d'offrir des expériences uniformes et axées sur le consommateur dans les canaux en ligne, hors-ligne, mobiles, de médias sociaux et hybrides. La principale plateforme de logiciel-service de Syndigo, Content Experience Hub (CXH), constitue un lien essentiel conçu pour favoriser une collaboration transparente entre les différents canaux et entre des milliers de grandes marques et de grands détaillants dans le monde entier. Aujourd'hui, Syndigo sert une clientèle de plus de 12 000 fabricants et 1 750 détaillants et distributeurs en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. En 2020, le portefeuille de Syndigo s'est enrichi de plus de 1 500 nouveaux clients.

« La vision de Syndigo est simple : faciliter le commerce à l'échelle mondiale. Les marques et les détaillants doivent répondre à une demande sans précédent d'information sur les produits et de transparence. Nos clients qui utilisent du contenu amélioré sur leurs pages de produits ont vu la valeur des paniers augmenter de plus d'un milliard de dollars lors du Cyber Monday de cette année, a souligné Paul Salay, PDG de Syndigo. Nous sommes ravis de pouvoir réunir la vaste expérience technologique et logicielle de nos nouveaux partenaires de Summit Partners, l'expérience de The Jordan Company et l'équipe de Syndigo. Nous sommes convaincus que ce nouveau partenariat accélérera la croissance de Syndigo et nous aidera à atteindre notre objectif qui consiste à faciliter le commerce de façon encore plus novatrice à l'échelle mondiale. »

Summit Partners investit depuis longtemps dans la croissance d'entreprises de premier plan des secteurs des logiciels et des produits de consommation, apportant notamment son soutien à plus de 30 organisations qui allient commerce et technologie. À titre d'investisseur axé sur la croissance, Summit Partners collabore avec les équipes de direction et offre des ressources spécialisées afin de tirer profit de l'expérience et des perspectives essentielles aux entreprises en croissance.

« Nous considérons la solution de Syndigo comme l'une des plus avancées et évolutives du domaine », a commenté Peter Rottier, directeur général de Summit Partners, qui siège désormais au conseil d'administration de Syndigo. « Le logiciel de l'entreprise représente une solution globale conçue pour soutenir la mise au point de contenus de produits complets et vérifiés, et pour répondre aux besoins des marques et des détaillants, ainsi qu'aux attentes toujours croissantes des consommateurs qu'ils servent. Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de direction de Syndigo et avec The Jordan Company dans cette nouvelle phase de croissance. »

« Syndigo a connu une croissance considérable depuis notre investissement initial en démontrant un engagement constant envers ses clients, tant sur le plan de l'investissement que de l'innovation et du soutien, a déclaré Eion Hu, associé de The Jordan Company. Le partenariat avec Summit Partners apporte une perspective et des ressources extraordinaires à Syndigo pour stimuler encore plus la productivité et la croissance de la clientèle. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Syndigo et ses clients. »

À propos de Syndigo

Syndigo facilite le commerce en assurant la transmission efficace des renseignements sur les produits pour les marques de son réseau et leurs clients. L'entreprise fournit des renseignements descriptifs et des informations nutritionnelles sur les produits, des images ainsi que d'autres contenus multimédias numériques en se fondant sur des analyses approfondies qui donnent lieu à des expériences de marque attrayantes en ligne et en magasin. Grâce à la plateforme intégrée de Syndigo, Content Experience Hub, les clients peuvent publier, gérer, syndiquer et vérifier le contenu des produits dans le plus grand réseau de marques et de destinataires au monde.

Syndigo sert plus de 12 000 fabricants et 1 750 détaillants et distributeurs à l'échelle mondiale, dans de nombreux secteurs de consommation d'importance, dont l'alimentation, les services alimentaires, les produits durables, la rénovation et le bricolage, les animaux de compagnie, la santé et la beauté, l'automobile, le vêtement et les produits de santé.

À propos de Summit Partners

Fondée en 1984, Summit Partners est une entreprise mondiale de placements non traditionnels qui gère actuellement plus de 23 milliards de dollars en capital, destinés à des occasions d'investissement de croissance et de placements en titres à revenu fixe et en actions de sociétés ouvertes. Summit Partners investit dans tous les secteurs de croissance de l'économie, y compris dans plus de 500 entreprises des secteurs de la technologie et de la santé, et d'autres secteurs en croissance. Ces entreprises ont effectué plus de 160 offres publiques de titres de capital, et plus de 200 d'entre eux ont été acquis dans le cadre de fusions et de ventes stratégiques. Summit Partners a établi des partenariats avec une vingtaine d'entreprises du secteur du commerce électronique et de la consommation, dont Brooklinen, Klaviyo, Philz Coffee, Quay Eyewear, Reverb.com, Sezane, TinyPrints, VeriShip, MercuryGate et vente-privee.com. L'entreprise possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe et investit dans des entreprises du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.summitpartners.com ou suivez Summit Partners sur LinkedIn.

À propos de The Jordan Company

Fondée en 1982, The Jordan Company (www . thejordancompany.com) est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui a géré des fonds liés à des engagements de capitaux initiaux totalisant plus de 11 milliards de dollars depuis 1987. Au cours de ses 38 années d'existence, elle a investi dans de nombreuses entreprises et contribué à leur croissance dans un vaste éventail de secteurs, dont ceux de l'industrie, du transport et de la logistique, des soins de santé et de la consommation, et des télécommunications, de la technologie et des services publics. Les membres chevronnés de l'équipe de placement, qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, sont épaulés par le groupe de gestion des opérations, créé en 1988 pour amorcer et soutenir des améliorations opérationnelles dans les sociétés de portefeuille. The Jordan Company a son siège social à New York, ainsi qu'un bureau à Chicago.

Aux États-Unis d'Amérique, Summit Partners mène ses activités en tant que conseiller en placement inscrit auprès de la Securities Exchange Commission (SEC). Au Royaume-Uni, le présent document est publié par Summit Partners LLP, une société régie et réglementée par la Financial Conduct Authority. Summit Partners LLP est une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'enregistrement OC388179. Son siège social est situé au 11-12 Hanover Square, Londres, W1S 1JJ, Royaume-Uni. Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements sur les capacités de financement potentielles de Summit Partners à des sociétés de portefeuille

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/811698/Syndigo_Logo.jpg

Related Links

www.syndigo.com



SOURCE Syndigo