Syniti nomme Andreas Engel vice-président et directeur général pour les pays d'Europe central (DACH) et de l'Europe de l'Est

Grâce à sa vaste expérience internationale dans les ventes informatiques, M. Engel apportera la transformation et la stratégie d'Entreprise dans ces pays clés.

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, 9 er février 2022 /PRNewswire/ -- Syniti, leader mondial de la gestion des données d'entreprise, annonce la nomination d'Andreas Engel au poste de vice-président et directeur général pour les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. M. Engel rejoindra l'équipe de direction EMEA sous la responsabilité de Jules Beck, président EMEA, dans le cadre des investissements continus de Syniti dans la région DACH, comprenant l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Sa nomination s'inscrit dans le cadre de la croissance rapide de Syniti dans la région, y compris le récent recrutement de Stefan Kaltwasser en tant que vice-président des alliances mondiales pour SAP et l'ouverture d'un nouveau bureau au siège de SAP à Walldorf, en Allemagne.

Andreas Engel dispose d'une solide expérience de plus de 20 ans de succès dans la direction des ventes internationales, avec un focus particulier sur la région DACH et une expertise supplémentaire dans les domaines de la transformation et de la stratégie d'entreprise. Il rejoint Syniti après avoir travaillé chez SUSE Software Solutions, où il était vice-président de la région "Central EMEA". Auparavant, il a travaillé pendant 15 ans chez Microsoft à différents postes de vente et de direction.

Andreas Engel, directeur général de Syniti en Europe central et de l'Europe de l'Est, déclare : « Les données sont le moteur de la transformation rapide et de l'innovation dans la quasi-totalité des industries et des marchés. Syniti est au cœur de la transformation numérique axée sur les données. Je suis ravi de faire partie de cette organisation pleine d'énergie et en pleine croissance, et je me réjouis de notre succès commun avec les clients et les partenaires. »

« Nous avons mené une recherche approfondie afin de trouver la bonne personne pour rejoindre notre équipe et diriger cette région importante. Avec sa vaste expérience du secteur, ses qualités de leader et sa réputation de confiance, Andreas est la personne idéale pour nous aider à grandir avec nos clients et partenaires dans la région DACH. Nous sommes impatients de voir son expertise en action ! » ajoute Jules Beck, président EMEA de Syniti.

À propos de Syniti

Syniti résout les défis de données les plus complexes en combinant de manière unique des logiciels intelligents pilotés par l'IA, et une vaste expertise en matière de données afin d'obtenir des résultats commerciaux certains et supérieurs. Depuis plus de 25 ans, Syniti travaille en partenariat avec les entreprises du Fortune 2000 afin d'obtenir des informations précieuses qui stimulent la croissance, réduisent les risques et augmentent l'avantage concurrentiel. La plateforme de gestion des données d'entreprise sans silos de Syniti prend en charge la migration des données, la qualité des données, la réplication des données, la gestion des données de référence, les analyses, la gouvernance des données et la stratégie des données dans une solution unique et unifiée. Syniti est une société de portefeuille de la société de capital-investissement Bridge Growth Partners LLC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.Syniti.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737478/Syniti_logo_Logo.jpg

SOURCE Syniti