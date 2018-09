Synova lance son centre d'usinage laser haute précision LCS 305

Synova, fournisseur de systèmes de découpe laser de pointe basé en Suisse, lance une nouvelle machine CNC 5 axes simultanés en vue de traiter des géométries complexes en trois dimensions. Les applications visées comprennent l'usinage de diamants industriels employés dans la fabrication d'outils ainsi que de nombreux autres matériaux composites utilisés dans l'aviation. Le LCS 305 offre une précision, une qualité et une vitesse hors pair avec des axes hautement dynamiques, des moteurs linéaires et couples refroidis à l'eau, un banc de machine en fonte minérale et un système d'étalonnage des écarts entièrement automatisé.

Le système Laser MicroJet (LMJ) polyvalent permet le découpage et le profilage 3D d'outils diamantés de grande taille et multi-dents, produisant des surfaces de découpe lisses et des arêtes vives pour des matériaux extrêmement durs tels que le diamant polycristallin (PCD), le diamant monocristallin (SCD), le diamant naturel ou le carbure de tungstène. Les deux axes de rotation de la machine, hautement dynamiques et entrainés par un moteur couple, permettent également le chanfreinage d'arêtes en K et d'angles de dégagement simples ou multiples. Les outils usinés peuvent être remplacés rapidement et avec un haut degré de précision grâce au porte-outil HSK 63.

Seul le système laser LCS 305 doté de la technologie laser guidée par jet d'eau est capable d'usiner avec précision des pièces en composites à matrice céramique (CMC, un matériau composite fait de carbure de silicium, SiC) tout en protégeant le matériau des effets liés à la chaleur. Ce nouveau matériau léger et résistant à la chaleur est utilisé pour les composants de la partie chaude des moteurs aéronautiques afin d'augmenter l'efficience des appareils. « Le problème des zones thermiquement affectées et des microfissures est largement atténué par l'utilisation des systèmes Laser MicroJet uniques de Synova, en raison des propriétés de dissipation de la chaleur inhérentes au jet d'eau », explique Bernold Richerzhagen, fondateur et PDG de Synova. « Le LMJ a déjà été déployé avec succès dans le cadre du perçage de trous et du découpage de pièces de CMC, prouvant ce faisant qu'il dispose de la précision et de la fiabilité requises pour de telles applications », ajoute-t-il.

La technologie de « laser à eau » du LMJ refroidit les pièces tout en éliminant efficacement les débris. Le jet d'eau maintient l'axe du laser en générant un faisceau laser cylindrique qui produit des parois parallèles et des entailles très fines.

Le LCS 305 est un système complet à commande numérique par ordinateur (CNC) qui inclut le logiciel SynovaCut 5.0 CAD/CAM et les fonctions SmartFactory telles qu'un capteur de puissance laser intégré, un détecteur de position et une correction automatique de l'angle de jet. Il peut être introduit de manière flexible dans la production, soit en tant que système autonome, soit dans le cadre de lignes automatisées pour une production en série continue sans opérateur.

Rejoignez-nous au salon AMB de Stuttgart pour en apprendre davantage sur cette technologie. Retrouvez Synova dans le hall 5, stand 5A72.

À propos de Synova

Synova S.A., dont le siège se situe à Duillier en Suisse, fabrique des systèmes de découpe laser de pointe qui intègrent sa technologie propriétaire de laser guidé par jet d'eau (Laser MicroJet®) dans une véritable plateforme industrielle CNC. Les clients bénéficient ainsi d'un rendement important ainsi que d'une qualité de découpe améliorée et de capacités optimisées pour l'usinage de précision d'une large palette de matériaux. Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse sales@synova.ch ou consultez notre site Internet http://www.synova.ch.