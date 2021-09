SysAid es reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner para herramientas de gestión de servicios de TI

SysAid, uno de los 11 proveedores incluidos en el informe, ha sido evaluado por su visión y capacidad de ejecución

TORONTO, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- SysAid, una empresa de automatización de servicios que ofrece software para organizaciones que quieren hacer más cosas, ha anunciado hoy que ha sido posicionada por Gartner como Niche Player en el Cuadrante Mágico de Herramientas de Gestión de Servicios de TI .

"Nuestro posicionamiento en el Cuadrante Mágico de Gartner es un reflejo del impulso que estamos creando en el mercado de la gestión de servicios de TI", dijo Sarah Lahav, consejera delegada y cofundadora de SysAid. "SysAid ayuda a las organizaciones a ofrecer una gestión de servicios más inteligente, a través de la automatización de servicios. Con la automatización de servicios, los tickets se ordenan solos. Las tareas repetitivas se hacen solas. Los usuarios están capacitados para resolver problemas comunes de TI. Y los complejos flujos de trabajo entre organizaciones se convierten en un juego de niños."

Nota cautelar de Gartner:

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

Acerca de SysAid

SysAid es una empresa de automatización de servicios que proporciona software para que los equipos de TI controlen todos los aspectos de la gestión de servicios. Desde la clasificación de los tickets, pasando por los flujos de trabajo que eliminan la necesidad de realizar tareas manuales repetitivas, hasta la capacitación de los usuarios para resolver problemas comunes de TI. La automatización de servicios de SysAid permite un servicio más rápido, cargas de trabajo más ligeras y una experiencia más fluida tanto para los administradores como para los usuarios. Y más allá de las TI, dondequiera que haya un servicio -desde RR.HH. hasta Compras- SysAid hace que las cosas funcionen de forma más inteligente. Con más de 5.000 clientes, SysAid se asocia con organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta empresas de la lista Fortune 500 en 140 países. www.sysaid.com

