Systech annonce un partenariat avec FarmaTrust pour fournir une solution de blockchain pharmaceutique infaillible

La solution révolutionnaire fournit des produits authentiques, sûrs et connectés à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique

PRINCETON, New Jersey et LONDRES, 12 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Systech, un leader technologique mondial dans la protection des marques et l'authentification des produits, et FarmaTrust, leader dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat stratégique. Ce partenariat fournit une solution révolutionnaire basée sur la blockchain destinée au secteur pharmaceutique qui exploite les technologies de la blockchain (chaîne de blocs) et de l'IA de FarmaTrust. La plateforme de Systech fournira désormais une solution qui ira au-delà des solutions actuelles de conformité, de traçabilité, de lutte contre la contrefaçon et de sécurité des produits, permettant aux clients de garantir l'authenticité des produits, de l'usine de fabrication aux mains du patient.

Le commerce de médicaments contrefaits est considéré comme le plus grand marché de la fraude au monde. L'OMS estime que les recettes provenant de la contrefaçon de médicaments avoisinent les 200 milliards de dollars, dont on estime que 10 à 15 pour cent du commerce mondial de produits pharmaceutiques sont vendus sur le marché noir, sur Internet et aux patients de médicaments sur ordonnance.

« Dans le cadre de l'engagement continu de Systech à faire progresser la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, nous nous sommes associés à FarmaTrust pour intégrer leurs solutions éprouvées de blockchain », a déclaré Ara Ohanian, PDG de Systech. M. Ohanian a poursuivi : « En associant leur solution de blockchain et d'IA ultrasécurisée à notre technologie authentifiée et fiable e-Fingerprint®, nous avons créé une solution infaillible dans la lutte pour la sécurité et l'authenticité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. »

Raja Sharif, le PDG de FarmaTrust a déclaré : « Il s'agit d'un accord significatif et nous avons la chance de travailler avec Systech et d'intégrer notre technologie de blockchain avec leurs solutions de conformité, traçabilité et authentication. Cette combinaison est la seule solution non additive capable de garantir l'authenticité des produits tout au long de la chaine d'approvisionnement. C'est également une bonne chose d'avoir un partenaire disposant d'une couverture mondiale et de 32 ans d'histoire de partenariat avec les 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. »

À propos de FarmaTrust



FarmaTrust est le système de suivi pharmaceutique mondial le plus efficace qui permet de garantir que les médicaments contrefaits n'entrent pas dans la chaîne d'approvisionnement et qui assure la sécurité des sociétés pharmaceutiques, des gouvernements, des autorités de régulation et du grand public. Le système basé sur la blockchain de FarmaTrust utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées pour fournir des services à valeur ajoutée, de l'efficacité et une chaîne d'approvisionnement transparente. Le système de FarmaTrust est sûr, sécurisé, chiffré, immuable et tourné vers l'avenir. FarmaTrust est situé à Londres, au Royaume-Uni.

À propos de Systech



Systech est le leader technologique mondial dans le domaine de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de l'authentification des produits. Depuis plus de 32 ans, nous misons sur la technologie. Systech a été le pionnier de la stérilisation pharmaceutique et dans des innovations telles que la visualisation et l'inspection des lignes, la gestion des lignes d'emballage globales ainsi que le suivi et traçage. La plateforme de Systech est mise en œuvre dans plus de 500 sites de clients répartis dans 47 pays, soutenant plus de 1700 lignes actives.

Aujourd'hui, Systech révolutionne la protection des marques. Nos solutions logicielles garantissent que les produits sont authentiques, sûrs et connectés, du site de production aux mains du consommateur.

Contacts :



Systech



Stacey Owens-Perrotta



Tél. : +1 609 235 3639



stacey.owens-perrotta@systechone.com

FarmaTrust



Motti Peer



motti@blonde20.com

Related Links

http://systechone.com