Systech déploie les premières lignes de sérialisation permettant à Takeda Pharmaceutical International AG de satisfaire aux nouvelles réglementations russes

PRINCETON, New Jersey, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Systech, leader technologique mondial dans le domaine de la protection des marques et de l'authentification numérique des produits, a annoncé aujourd'hui avoir réussi la mise à niveau des lignes de sérialisation de Takeda, afin de satisfaire aux nouvelles réglementations russes en matière de sérialisation. La première date limite du système d'étiquetage pharmaceutique (système de sérialisation et de traçage cryptographique) de la Fédération de Russie était fixée au 1er octobre 2019. Les conditionnements de médicaments ciblant les produits à coût élevé du groupe nosologique 7 devaient être sérialisés conformément à ces directives techniques spécifiques à la Russie. Conformément à la nouvelle réglementation russe, il était obligatoire que certaines lignes de sérialisation de Takeda soient conformes à la date limite du 1er octobre.

L'un des principaux défis de la Réglementation russe sur la sérialisation est que les nouvelles exigences en matière d'étiquetage des médicaments prévoient l'utilisation d'un codage cryptographique. Cette donne a radicalement modifié les exigences techniques pour l'impression des identificateurs et la configuration du système d'information de sérialisation de Takeda. Ces changements ont également nécessité une révision de tous les équipements de visionnement et d'impression des lignes d'emballage afin de s'assurer qu'ils pouvaient imprimer et vérifier les codes à barres avec la nouvelle matrice de données de codes cryptographiques. Ce résultat a été obtenu dans un laps de temps relativement court grâce à la forte implication de Takeda pour standardiser les imprimantes et les équipements de visionnement.

Takeda est un client de longue date et a travaillé en étroite collaboration avec Systech pour mettre à niveau ses lignes de sérialisation afin de respecter la date limite du 1er octobre. Takeda possède 25 lignes de sérialisation Systech au total, dans cinq pays concernés par cette nouvelle réglementation.

« Il s'agissait d'un calendrier ambitieux à respecter pour Systech et nous avons commencé à travailler avec Takeda au début de 2019 pour évaluer les besoins de chaque ligne », a déclaré David DeJean, directeur général adjoint de la gestion des produits et de la stratégie chez Systech. « Nous avons rencontré de nombreux obstacles en cours de route, mais Takeda est désormais un leader incontesté dans la production des premiers lots commerciaux à codes cryptographiques et dans la communication de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à la base de données gouvernementale russe (CRPT). »

« Ceci témoigne de la portée mondiale et de l'expertise en matière de sérialisation de Systech pour permettre la mise à niveau et en production d'un si grand nombre de lignes de sérialisation dispersées dans le monde entier dans un tel laps de temps », a commenté Michael Ritter, responsable de la sérialisation et de l'habilitation numérique à Takeda.

