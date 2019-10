Systech développe sa solution de protection de marque leader du marché pour une visibilité accrue de la chaîne logistique

PRINCETON, New Jersey, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Systech, un leader technologique mondial dans l'authentification et la protection numérique de marques, a annoncé aujourd'hui une nouvelle version de sa Systech Brand Protection Suite™ (suite logicielle de protection des marques), sa plateforme totalement intégrée destinée à lutter contre les faussaires, résoudre les problèmes de détournement de produits et répondre aux exigences réglementaires.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8471153-systech-launches-new-systech-brand-protection-suite/

La suite logicielle est la seule solution holistique qui réunit les piliers essentiels de la protection de marque : la sérialisation, la traçabilité, l'authentification et la vision opérationnelle. L'offre améliorée comprend la technologie exclusive primée e-Fingerprint® pour l'authentification non-additive associée aux capacités de rapport et de suivi et traçage continus. À partir d'un simple code-barres d'emballage, la suite logicielle donne aux propriétaires de marques des renseignements de bout en bout sur le produit et des informations exploitables axées sur les données d'un produit particulier au fur et à mesure qu'il se déplace dans la chaîne logistique.

Parmi les nouvelles fonctions disponibles dans la suite logicielle :

Capacité de proposer des informations uniques et des contenus vérifiés aux utilisateurs lorsqu'ils authentifient des produits identifiés par e-Fingerprint sur smartphones

Interface améliorée dans le kit de développement de logiciel (SDK) UniSecure® Mobile

Assistance totale en ce qui concerne les nouvelles réglementations de sérialisation pharmaceutiques russes

Assistance quant à la conformité avec les retours vendables concernés par la Loi sur la sécurité de la chaîne logistique des produits médicamenteux (DSCSA) de la FDA avec une offre de service de routeur de vérification

Accès à un répertoire vérifié de gammes d'emballage, de sérialisation, de données de chaîne logistique et d'agrégation pour des rapports ad hoc et de l'analyse commerciale

« Il est essentiel de renforcer la cohésion de tous les éléments de notre suite logicielle de protection de marque, car chacun d'eux offre une valeur critique pour répondre aux besoins des clients, » explique Ara Ohanian, PDG de Systech. « L'association de la connectivité, l'authentification numérique, la traçabilité et la sérialisation de produit que nous offrons est unique sur le marché. Cette version souligne notre engagement auprès des clients pour offrir une innovation continue dans la protection de marque. »

À propos de Systech

Systech fournit des solutions numériques d'authentification et de traçabilité des produits pour lutter contre la contrefaçon, prévenir les détournements et répondre aux exigences réglementaires. S'appuyant sur des décennies d'expérience en tant que leader de la sérialisation pharmaceutique, notre suite logicielle complète de protection de marque offre des renseignements en temps réel, des données produits exploitables, la connectivité numérique et les fonctionnalités de mobilisation des consommateurs nécessaires pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la chaîne logistique.

Les marques mondiales de tous les secteurs d'activité comptent sur nous pour s'assurer que leurs produits demeurent authentiques, sûrs et connectés, de la fabrication jusqu'aux mains du consommateur. Ensemble, nous révolutionnons la protection des marques !

Contact pour les médias :

Jefferson Barr, vice-président marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr@systechone.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg

Related Links

https://www.systechone.com/



SOURCE Systech