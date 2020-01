Systech International será comprada pela Dover Corporation

A aquisição expande a escala e o alcance global da Brand Protection Suite™ da Systech

PRINCETON, Nova Jersey, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Systech International ("Systech") anunciou hoje a celebração do acordo definitivo estabelecendo que será adquirida pela Dover Corporation ("Dover"). A Dover é uma fabricante global diversificada que fornece equipamento e componentes inovadores, sistemas especializados, suprimentos consumíveis, soluções digitais e software, além de serviços de suporte. Após o fechamento da transação, a Systech se tornará uma parte integrante da unidade operacional Markem-Imaje da Dover, uma fornecedora global de soluções de identificação de produto e rastreabilidade no segmento de imagens e identificação da Dover.

A Systech está sediada em Princeton, Nova Jersey, e é reconhecida como pioneira na proteção de marcas farmacêuticas e de consumo em toda a cadeia de fornecimento global. A empresa fornece soluções de proteção de marca digital para 19 das principais 20 fabricantes farmacêuticas globais, e está expandindo-se com suas soluções inovadoras e comprovadas em verticais adjacentes como as áreas de cuidados pessoais, cosméticos, vinho e destilados, e dispositivos médicos. Considerando-se que a maioria das soluções atuais são análogas e aditivas, a Systech empodera os proprietários de marcas a digitalizar suas soluções de proteção de marca através de meios não aditivos protegendo-se indubitavelmente contra a ameaça global crescente da falsificação.

"A integração com a Markem-Imaje impulsionará as capabilidades de pesquisa e desenvolvimento da Systech e oferecerá suporte aos nossos planos ambiciosos de inovação tecnológica. A aquisição aprimorará também a escala de implementação, agilizará a inovação e ajudará a servir melhor tanto nossa base global de clientes como nossos parceiros", disse Ara Ohanian, CEO da Systech. "Nossas soluções são complementares, e os produtos combinados fortalecerão a promessa de nossa marca de fornecer produtos autênticos, seguros e conectados para a cadeia de fornecimento, desde a manufatura até as mãos do consumidor", continuou Ohanian.

Os termos da transação não foram divulgados. A transação está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações regulatórias aplicáveis, com o fechamento previsto para o primeiro trimestre de 2020. As empresas Atlas Technology Group e Chiesa Shahinian & Giantomasi, PC atuaram, respectivamente, como consultora financeira e assessora jurídica para a Systech.

Sobre a Systech International:

A Systech International, uma empresa sediada em Princeton, Nova Jersey, desenvolveu um pacote inovador de software de soluções de autenticação e rastreabilidade para combater a falsificação, evitar a digressão e cumprir com os requisitos da conformidade regulatória. Baseada em décadas de experiência como líder em serialização farmacêutica, a Systech está revolucionando a proteção de marcas com seu pacote abrangente que fornece insight em tempo real, dados de produtos acionáveis, conectividade digital e funcionalidade de participação do consumidor que são necessários para o combate às ameaças à cadeia de fornecimento. As marcas globais de vários setores confiam na Systech para manter seus produtos autênticos, seguros e conectados ao moverem-se através da cadeia de fornecimento. Acesse www.systechone.com para informações adicionais.

Sobre a Dover:

A Dover é uma fabricante global diversificada com uma receita anual de aproximadamente $7 bilhões. A empresa fornece equipamento e componentes inovadores, sistemas especializados, suprimentos consumíveis, soluções digitais e software, e serviços de suporte através de cinco segmentos: design e desenvolvimento de produtos, soluções de abastecimento, imagens e identificação, soluções de processos e bombas, e equipamentos de refrigeração e alimentos. A Dover combina a escala global com a agilidade operacional para liderar os mercados que atende. Reconhecida pela sua abordagem empreendedora por mais de 60 anos, a equipe da Dover, composta de aproximadamente 24.000 funcionários, tem a mentalidade de responsabilidade, colaborando com os clientes para redefinir o que é possível. Sediada em Downers Grove, Illinois, a Dover negocia na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "DOV". Informações adicionais estão disponíveis em www.dovercorporation.com.

Sobre a Markem-Imaje:

A Markem-Imaje, uma subsidiária de propriedade integral indireta da Dover, é uma fabricante global de soluções de identificação de produtos e rastreabilidade, oferecendo uma linha completa inovadora e confiável de sistemas de impressão e aplicação de etiquetas por jatos de tinta, transferência térmica e laser. A Markem-Imaje proporciona alcance global a acima de 50.000 clientes contando com 30 subsidiárias, 6 centros de tecnologia, vários centros de conserto de equipamentos e fábricas com o portfólio mais abrangente de rotulagem e codificação disponível no mercado. Para informações adicionais acesse www.markem-imaje.com.

