Systech remporte la première place au Abbott Connected Health Challenge dans le cadre du Congrès mondial de l'AIPIA

Ce prix est une autre distinction dans le parcours de Systech vers le leadership en solutions de protection de marques numériques

PRINCETON, New Jersey, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La société Systech a été nommée lauréate du Abbott Connected Health Challenge dans le cadre du Congrès mondial de l'AIPIA à Amsterdam. Abbott, un leader mondial des soins de santé depuis plus de 130 ans, a invité des entreprises à proposer des solutions d'emballage numériquement connectées répondant aux problèmes liés à l'authenticité des produits et à la contrefaçon. Trois lauréats ont été choisis par les hauts dirigeants d'Abbott parmi treize présentations, avec Systech en première place.

Tel qu'exposé dans l'appel aux candidatures d'Abbott, la société traite des défis majeurs liés à la contrefaçon et au commerce non autorisé de produits sur le marché gris sur les marchés en développement rapide. Elle recherche également des solutions capables de s'intégrer facilement aux opérations de fabrication et de conversion d'emballage existantes, tout en étant rentables sur le marché hautement compétitif des produits pharmaceutiques génériques.

Systech a relevé le défi avec ses solutions de protection de marque numérique révolutionnaires. Alastair Taylor, vice-président des ventes EMEA chez Systech, a expliqué comment la technologie non additive e-Fingerprint® de la société tire parti des codes à barres d'emballage existants pour fournir des opportunités d'engagement et d'authentification en temps réel, en connectant les emballages via des smartphones. En utilisant une application mobile, n'importe qui peut authentifier des produits instantanément n'importe où dans la chaîne d'approvisionnement. Les propriétaires de marques disposent ainsi d'une visibilité de bout en bout et de renseignements basés sur des données et exploitables au sujet d'un produit particulier durant son passage à travers la chaîne d'approvisionnement et jusqu'à son arrivée entre les mains du consommateur.

« En tant que pionnier de la sérialisation pharmaceutique, Systech aide depuis longtemps ses clients à répondre aux exigences en matière de conformité règlementaire », a commenté Ara Ohanian, PDG de Systech. « Maintenant que la sérialisation est derrière nous, nous constatons un changement résolu dans l'industrie pharmaceutique, de la réponse à ces exigences à l'utilisation de ces investissements pour déployer des capacités optimisées d'engagement du consommateur et de protection des produits. »

Des marques de premier plan couvrant différentes catégories de produits comptent sur Systech pour leur fournir les solutions de protection de marques axées sur l'engagement et numériquement connectées les plus sécurisées.

À propos de Systech

Systech fournit des solutions numériques d'authentification et de traçabilité des produits pour lutter contre la contrefaçon, prévenir les détournements et répondre aux exigences réglementaires. S'appuyant sur des décennies d'expérience en tant que chef de file de la sérialisation pharmaceutique, notre suite complète de protection de marque offre les renseignements en temps réel, les données produits exploitables, la connectivité numérique et la fonctionnalité de mobilisation du consommateur nécessaires pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la chaîne logistique.

Les marques mondiales de tous les secteurs d'activité comptent sur nous pour s'assurer que leurs produits demeurent authentiques, sûrs et connectés, de la fabrication jusqu'au consommateur. Ensemble, nous révolutionnons la protection des marques !

