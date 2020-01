Szczyt Pekiński Globalnego Forum Gospodarki Współdzielenia przeprowadzony pomyślnie

W wydarzeniu wzięły udział także takie ważne osobistości, jak Junqing Lu, przewodniczący wykonawczy GLASE i przewodniczący rady dyrektorów ToJoy; Jun Ge, sekretarz generalny GLASE i dyrektor wykonawczy oraz globalny główny dyrektor wykonawczy ToJoy; Boris Tadić, przewodniczący wykonawczy GLASE i były prezydent Serbii; Jose Maria Figueres, przewodniczący wykonawczy GLASE i były prezydent Kostaryki; Enrico Letta, współprzewodniczący GLASE i były premier Włoch; Werner Faymann, przewodniczący GLASE na Europę Zachodnią i były kanclerz Austrii oraz Yves Leterme, starszy doradca GLASE i były premier Belgii. Przewodniczący GLASE i były premier Australii Kevin Rudd wziął udział w szczycie przez połączenie zdalne.

Jednocześnie w wydarzeniu wzięli udział eksperci i badacze, w tym Zhanbin Zhang, główny profesor szkoły marksistowskiej w szkole partyjnej komitetu centralnego Krajowej Akademii Zarządzania; Xiaoqiu Wu, wiceprezes uniwersytetu Renmin w Chinach; Dezhi Lu, prezes Fundacji Huamin i Yuming Zhang, profesor na wydziale zarządzania uniwersytetu Shandong, a także goście z różnych kręgów, w tym z elit krajowego i zagranicznego biznesu oraz przedstawiciele prasy. Goście debatowali na dwa tematy: gospodarka współdzielenia i rozwój przedsiębiorstw-jednorożców oraz epoka dzielenia się i zaawansowana tematyka teorii gospodarki współdzielenia.

Strategiczny kierunek na rok 2030

Zgodnie z wieloma sondami przeprowadzonymi w ostatnich latach Chiny mają przebić USA pod względem PKP około roku 2030, tym samym stając się największą gospodarką na świecie. Odpowiedź Chin na cele zrównoważonego rozwoju ONZ na rok 2030 zakłada „zasadę szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego wkładu i współdzielonych korzyści" promowanych w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi, która może być skutecznym narzędziem w realizacji tych celów.

Dziś, na początku roku 2020, Szczyt Pekiński Globalnego Forum Gospodarki Współdzielenia stał się także ważnym punktem wytyczającym kierunek na rok 2030.

Na szczycie sekretarz generalny GLASE i dyrektor wykonawczy oraz globalny główny dyrektor wykonawczy ToJoy Jun Ge, w towarzystwie wielu krajowych i zagranicznych ekspertów, opublikował ważną inicjatywę na średni i długi okres czasu: wizję strategiczną „podwójnej redukcji". Wizja zakłada zmniejszenie globalnej konsumpcji nowych zasobów i roboczogodzin o 50% do roku 2030.

Poza ogromnym przełomem i kamieniem milowym w epoce gospodarki współdzielenia, którego symbolem jest właśnie ta koncepcja, inicjatywa spotkała się z uznaniem także jako jeden z silników napędowych rozwijającej się chińskiej gospodarki.

Za pozornie prostą frazą „podwójna redukcja" stoi szeroki zakres propozycji w odpowiedzi na zrównoważony rozwój, Inicjatywę Pasa i Drogi, rozwój społeczności na rzecz wspólnej przyszłości cywilizacji ludzkiej i nowej epoki globalnej innowacji. Koncepcja podwójnej redukcji jest efektem współgrania wielu polityk.

„Podwójna redukcja" to wizja strategiczna zaproponowana pierwotnie na podstawie wniosków z trendów komercjalizacji społeczeństwa wyciągniętych na Pierwszym Globalnym Forum Gospodarki Współdzielenia, które odbyło się w Wiedniu dnia 29 listopada 2019 r. Model gospodarki współdzielenia umożliwia stopniowe zmniejszenie konsumpcji nowych zasobów i czasu pracy o 50% przez współdzielenie i skuteczne wykorzystywanie globalnych zasobów.

– Jesteśmy pewni co do tego, że gospodarka innowacji napędzana przez platformy znacznie zwiększy poziom wykorzystania globalnych zasobów i zaoszczędzi godziny pracy. Można powiedzieć, że realizacja podwójnej redukcji będzie najważniejszym celem na następne dziesięciolecie. Będzie to także okres, w którym przedsiębiorstwa wyzwolą siłę innowacji w skoncentrowany sposób – skomentował dyrektor Ge.

Chiny przechodzą transformację z tradycyjnej gospodarki do gospodarki na bazie innowacji. Krajowa strategia innowacji naukowo-technologicznych Chin na rok 2030 będzie źródłem siły przyspieszającej realizację „podwójnej redukcji".

W mowie przewodniej były sekretarz generalny Krajowej Komisji Rozwoju i Reformy Hengshan Fan także wyraził pewność pokładaną w potencjale innowacyjnym Chin. Sekretarz podzielił się przekonaniem, że gospodarka współdzielenia może przyspieszyć proces reformy po stronie dostaw i wesprzeć transformację chińskiego PKP w odejściu od wysokiej przepustowości na rzecz wysokiej jakości. Jakość ta bazuje na zaawansowanych innowacjach, co oznacza, że możliwości na innowacje w Chinach będą coraz większe.

Poza coraz dojrzalszym środowiskiem zewnętrznym niektórzy eksperci i badacze obecni na forum podkreślili, że „gospodarka Chin musi pilnie zwrócić uwagę na środowisko, a podwójna redukcja tylko to potwierdza; inicjatywa będzie możliwością do zasilenia harmonijnego, zrównoważonego rozwoju na wszystkich polach".

W celu wsparcia rozwoju gospodarki współdzielenia i umożliwienia całemu światu wyciąganie korzyści z pozytywnych efektów skutkującego zrównoważonego rozwoju w trakcie szczytu ogłoszono powołanie nagrody Global Alliance of Sharing Economy Award (nagrody GLASE). Organizacja GLASE będzie oceniać kandydatów w trzech kategoriach: nagroda za najlepsze badania teoretyczne nad gospodarką współdzielenia, nagroda za najlepszy model biznesowy w gospodarce współdzielenia i nagroda krajowego rankingu gospodarki współdzielenia. Celem wyróżnień jest między innymi zachęcenie do rozwoju ze strony przedsiębiorstw, innowacji projektowych, badań teoretycznych, badań naukowych i badań możliwości nowych modeli w gospodarce współdzielenia. Co ważne, firma ToJoy zainwestowała 100 milionów juanów jako sponsor pierwszych nagród GLASE.

W pomniejszym forum na temat gospodarki współdzielenia i rozwoju przedsiębiorstw-jednorożców oraz epoki dzielenia się bezpośrednio powiązanym z rozwojem przedsiębiorstw i nową gospodarką wzięli udział Yong'an Sun, wspólny prezes grupy doradczej usług lotniczych w ToJoy; Xuliang Hu, założyciel 365 Internet of People; Weikai Jin, założyciel www.ilvdo.com oraz inni goście, którzy dzielili się praktykami innowacji korporacyjnych w nowej gospodarce. Uczestnicy przedstawiali przykłady z własnego doświadczenia w zakresie gospodarki współdzielenia się i firm-jednorożców. Uczestnicy wyrazili opinię, że gospodarka współdzielenia jest decydującym czynnikiem w rozwoju przedsiębiorstw-jednorożców na dużą skalę tak szybko. Z drugiej strony sukcesy jednorożców potwierdzają skuteczność gospodarki współdzielenia.

Starszy doradca GLASE i były premier Belgii Yves Leterme także wziął udział w dyskusji i podsumował wyniki debaty. Stwierdził, że „ci, którzy opanują zasady gospodarki współdzielenia opanują zasady tworzenia jednorożców – jest to najlepszy czas dla przedsiębiorców".

Boris Tadić, przewodniczący wykonawczy GLASE i były prezydent Serbii zgodził się z tym poglądem i stwierdził, że „nikt nie mógł przewidzieć tego, że przyszłość gospodarki współdzielenia będzie leżała w Chinach i w rękach chińskich przedsiębiorstw – jest to zaleta, której nie można zignorować".

Od teorii do praktyki, od wizji do modelu, od przeszłości do przyszłości. Szczyt Pekiński Globalnego Forum Gospodarki Współdzielenia zaowocował bardziej szczegółowym i konkretnym planem na najbliższą epokę. Bez wątpienia Chiny będą stałym elementem globalizacji gospodarki współdzielenia, a Forum Gospodarki Współdzielenia będzie oczekiwać, że wyniki i wnioski ze Szczytu Pekińskiego odbiją się echem na całym świecie, pomagając wszystkim krajom w dzieleniu się bez granic.

Pekin, jako międzynarodowa metropolia, będzie przewodził kierunkowi rozwoju gospodarki współdzielenia, wdrażając innowacje w internecie, internecie rzeczy, sztucznej inteligencji i na innych polach. Chiny są w nowym okresie reformy i otwarcia i będą nadal wykorzystywać pomyślne doświadczenia innych krajów przy otwartym dzieleniu się własnymi zasobami. Gospodarka współdzielenia, wspierana zasobami i rynkiem super gospodarki Chin, będzie źródłem przełomowego rozwoju, z którego świat skorzysta już wkrótce.

Jeżeli chodzi o długofalową realizację założeń podwójnej redukcji, wymiana dóbr konieczna między przedsiębiorstwami, rynkami i kontynentami pomoże także w zwiększeniu tak wydajności zasobów, jak i skuteczności innowacji na rzecz ludzkości w najbliższej dekadzie.

