Szczyt z okazji przyznania Nagrody Yidana w 2022 roku - stworzenie platformy dla rozwoju i wzmocnienia pozycji nauczycieli

HONG KONG, 7 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Fundacja Nagrody Yidana, międzynarodowa organizacja filantropijna stojąca za najwyższym na świecie wyróżnieniem w dziedzinie edukacji, zorganizowała wczoraj Szczyt z okazji przyznania Nagrody Yidana za rok 2022.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’ Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’

Nauczyciele stają przed zdecydowanie większymi – i jednocześnie bardziej złożonymi – wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała wszystkich do skuteczniejszego wspierania pedagogów podczas wrześniowego Szczytu Transformacji Edukacji (TES). Konferencja Nagrody Yidana zgromadziła czołowych przedstawicieli świata edukacji, polityki i filantropii, którzy dyskutowali o tym, co oznacza pełnienie roli nauczyciela dziś i jutro.

Uczestnicy panelu w serii dyskusji omówili skuteczne sposoby wspierania rozwoju i wzmocnienia pozycji edukatorów, znaczenie budowania powiązań między polityką edukacyjną a praktyką, innowacje w nauczaniu i kształceniu w zakresie STEM oraz to, jak współpraca może napędzać zmiany w środowisku szkolnym.

Dr Charles CHEN z Yidan, fundator Nagrody Yidana, powiedział: „Edukacja jest ekosystemem. Aby ten ekosystem mógł się rozwijać, należy zapewnić warunki, które uwzględniają i wspierają zasadniczą pracę pedagogów oraz pozwalają im odnieść sukces".

Do dr Lindy Darling-Hammond, laureatki nagrody za badania nad edukacją w 2022 roku, dołączyli eksperci w dziedzinie edukacji, aby omówić wyzwania i możliwości, które pojawiły się w szkolnictwie podczas pandemii. Podkreśliła ona programy przygotowania nauczycieli, które z powodzeniem wychodzą naprzeciw zmieniającemu się światu, opierając się na przykładach z systemów edukacyjnych w Chinach, Nowej Zelandii, Singapurze i USA. Paneliści przedyskutowali również znaczenie budowania połączeń między badaniami, praktyką i polityką.

W drugim panelu do laureata nagrody Yidana w roku 2020 za działalność badawczą w obszarze edukacji i założyciela PhET Interactive Simulations, profesora Carla Wiemana, dołączyli dr Kathy Perkins, dyrektor PhET Interactive Simulations, oraz Zachariah Mbasu, ambasador PhET w Afryce. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak innowacje takie jak interaktywne symulacje matematyczne i naukowe firmy PhET mogą stanowić potężne narzędzia, usuwając bariery i zapewniając uczniom jeszcze bardziej aktywną rolę w procesie uczenia się. Mówili również o tym, jak programy takie jak PhET Fellowship pomagają przyspieszyć przyjęcie angażujących i opartych na badaniach praktyk nauczania i zdobywania wiedzy w edukacji STEM.

Podczas innego panelu profesor Yongxin Zhu podzielił się znakomitymi przykładami motywacji nauczycieli i praktyk rozwoju zawodowego, opierając się na ponad 20-letnim doświadczeniu w Nowej Inicjatywie Edukacyjnej w Chinach. Dyskutanci omówili strategie budowania skutecznych sieci partnerskich, które łączą nauczycieli i dają im możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Mówili również o tym, jak internetowe centra edukacyjne przekształciły i zwiększyły możliwości uczenia się nauczycieli w sieci – co jest tym bardziej istotne w kontekście m.in. pandemii.

Podczas Szczytu omówiono również ewoluującą rolę filantropii. Przedstawiciele Fundacji D.H. Chen i Fundacji Bei Shan Tang podkreślili znaczenie współpracy z podmiotami działającymi w dziedzinie edukacji w celu wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli. Nauczyciele ze szkół w Hongkongu podzielili się również przykładami programów pilotażowych, które aktywnie przygotowują ich do wychowywania uczniów przygotowanych na przyszłość.

Uhonorowanie laureatów Nagrody Yidana w 2022 r.

4 grudnia dr Linda Darling-Hammond i profesor Yongxin Zhu zostali oficjalnie uhonorowani odpowiednio Nagrodą Yidana za badania edukacyjne w roku 2022 i Nagrodą Yidana za rozwój edukacji w roku 2022 ze względu na ich niezwykłą pracę w zakresie wyposażania pedagogów i młodzieży w umiejętności niezbędne do rozwoju w XXI wieku. Dołączają oni do międzynarodowej społeczności twórców zmian w edukacji oraz do Rady Luminarzy Fundacji Nagrody Yidana.

Nominacje do Nagrody Yidana w roku 2023 rozpoczęte

Nominacje do Nagrody Yidana 2023 zostały otwarte i zakończą się 31 marca 2023 r. W dniu 18 stycznia 2023 r. Fundacja Nagrody Yidana zorganizuje webinarium, na którym przedstawi dodatkowe informacje na temat nagrody, sposobu zgłaszania kandydatów oraz oczekiwań jurorów wobec laureata.

Dodatkowe informacje na temat nominacji do Nagrody Yidana można znaleźć na stronie Fundacji: https://yidanprize.org/the-prize/nominations/

Fundacji Nagrody Yidana

Fundacja Nagrody Yidana jest międzynarodową organizacją filantropijną, której misją jest tworzenie doskonalszego świata poprzez edukację. Za pośrednictwem przyznawanej nagrody i sieci innowatorów Fundacja wspiera idee i praktyki w dziedzinie edukacji – szczególnie te, które mają zdolność do pozytywnej zmiany życia i społeczeństwa.

Nagroda Yidana jest wyróżnieniem w dziedzinie edukacji integracyjnej, przyznawanym osobom lub zespołom, które wniosły znaczący wkład w teorię i praktykę edukacyjną. Składa się z dwóch uzupełniających się nagród: Nagrody Yidana za badania nad edukacją i Nagrody Yidana za rozwój edukacji. Wyróżnienia te są ukierunkowane na oddziaływanie – laureaci otrzymują fundusz projektowy w wysokości 15 milionów HKD w ciągu trzech lat, który umożliwia im zwiększenie skali pracy, a także złoty medal i nagrodę pieniężną w wysokości 15 milionów HKD (dzieloną po równo dla zespołów).

