Szkoły partnerskie Amerigo dostają same piątki w Niche

CHICAGO, 29 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Opublikowane zostały rankingi najlepszych szkół Niche 2020 w Ameryce. Wszystkich jedenaście szkół średnich w sieci Amerigo Education w Stanach Zjednoczonych zdobyło oceny A lub A+.

Niche to wiodąca platforma informacji, faktów, ocen i recenzji użytkowników szkół, szkół średnich, miast, miasteczek i dzielnic w całych Stanach Zjednoczonych. Każdego roku Niche aktualizuje rankingi i oceny na podstawie komentarzy użytkowników i najnowszych danych.

Trzy szkoły w sieci Amerigo zdobyły ocenę A+: Carmel Catholic High School (region Chicago), Cretin-Derham Hall (Minneapolis-St. Paul in, Minnesota) i Justin-Siena High School (Napa, Kalifornia). Osiem placówek w sieci Amerigo zdobyło ocenę A: Bishop Montgomery High School (Los Angeles, Kalifornia), Lexington Catholic High School (Lexington, Kentuky), Marian Catholic High School (region Chicago), Mater Dei Catholic High School (region San Diego), Red Bank Catholic High School (Red Bank, New Jersey), Saint John Paul II Academy (region Greater Miami, Floryda), St. Pius X High School (Houston, Teksas) i St. Patrick-St. Vincent Catholic High School (region San Francisco, Kalifornia).

– Tak dobre wyniki w Niche są dowodem na to, że Amerigo Education wybiera wyłącznie najlepsze szkoły, które mają w swojej ofercie bardzo dobre programy nauczania, zapewniając tym samym porównywalne doświadczenia i wyniki we wszystkich lokalizacjach – skomentował Craig Pines, główny dyrektor wykonawczy Amerigo. – Szkoły te wybrały Amerigo do zarządzania programem naboru międzynarodowego ze względu na nasze wyjątkowe, kompleksowe podejście do opieki, które jest gwarancją bezpieczeństwa dla uczniów z całego świata i dostępu do nauczycieli, warunków, zajęć dodatkowych i przeżyć przygotowujących ich do sukcesu w szkole średniej, na studiach i dalszym życiu – dodał dyrektor.

Amerigo Education zapewnia kompleksowy program opieki dla międzynarodowych uczniów szkół średnich, którzy poszukują wymagającej edukacji w systemie amerykańskim w całościowej, bezpiecznej społeczności. Program podkreśla nie tylko sukcesy w edukacji, ale także rozwój osobisty umożliwiający uczniom stanie się obywatelami świata. Amerigo skupia się na edukacji, doskonałości i zaangażowaniu przez zapewnianie uczniom dostępu do wysokiej jakości szkół średnich w Stanach Zjednoczonych i gwarantowania zamieszkania, które pozwala na przeżywanie doświadczeń kulturowych, otrzymywanie wsparcia w nauce języka angielskiego i uczestnictwo w niepowtarzalnym programie Amerigo University Advantage przygotowującym każdego ucznia do zdobycia miejsca na najbardziej wybiórczych uniwersytetach.

O Amerigo

Amerigo wspiera międzynarodowych uczniów w najlepszych amerykańskich szkołach średnich przez całościowe podejście bazujące na wsparciu, które skupia się na jak najlepszych wynikach nauczania. Pomagamy studentom zza granicy w USA w osiąganiu jak najlepszych wyników w klasach i poza murami amerykańskich szkół. Łącząc pozytywne środowisko szkół z internatem, dodatkowe wsparcie edukacyjne, rozwój umiejętności języka angielskiego i podejście bazujące na uzyskaniu jak najlepszych wyników w drodze na studia, Amerigo daje uczniom umiejętności, wartości i podejście konieczne do osiągnięcia sukcesu w szkole średniej, na uniwersytecie i w późniejszym życiu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.amerigoeducation.com .

