Szybki rozwój działalności CHiQ w zakresie pralek dzięki dobrym wynikom w Australii i Europie

ZHONGSHAN, Chiny, 8 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W 2022 r. firma CHiQ wprowadziła swoją linię pralek do Australii, Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Od tego czasu sprzedaż kilku serii pralek, w tym modeli z wirnikiem i bębnem, znacznie wzrosła. Jako kluczowy element strategii inteligentnego domu marki, wprowadzenie jej pralek na główne rynki uzupełnia dostępność pełnej gamy urządzeń domowych CHiQ poza jej macierzystym rynkiem w Chinach, dodatkowo wzmacniając jej konkurencyjność.

Od początku roku CHiQ stale rozwija swoje strategiczne partnerstwa na kluczowych rynkach. Ponadto, różnicując linię produktów od konkurencyjnych ofert ultracienką konstrukcją, która idealnie pasuje do każdego wystroju oraz inteligentnym praniem i sterowaniem za pomocą jednego przycisku, pralki CHiQ już teraz stanowią filar wiodących globalnych platform handlowych i cieszą się uznaniem kupujących na całym świecie. W Australii pralki CHiQ są szeroko dostępne zarówno w stacjonarnych sklepach sieciowych, jak i na platformach e-commerce, w tym Betta, AOL, The Good Guys i JB Hifi. W Europie, gdzie firma CHiQ wprowadziła swoje pralki we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Polsce, linia produktów plasuje się w czołówce najlepiej sprzedających się marek urządzeń domowych na głównej platformie e-commerce Amazon.

Szybki wzrost CHiQ jest napędzany przez ciągłą optymalizację inwestycji firmy w ekosystemie pralek. Firma CHiQ stworzyła zróżnicowaną linię produktów obejmującą pralki automatyczne i bębnowe, a także inteligentne jednostki inwerterowe, dzięki dokładnemu badaniu oczekiwań użytkowników i ścisłemu śledzeniu trendów rynkowych mających na celu przyspieszenie innowacji technologicznych i doskonalenia produktów.

Pralki bębnowe CHiQ znane są z ultracienkiej i dużej średnicy wewnętrznej konstrukcji wspartej technologią SPACE PRO. Komora pralki CHiQ o głębokości 487 mm pozwala na zaoszczędzenie miejsca w ultracienkim korpusie, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez duże i ciężkie urządzenia, które wymagają dużo miejsca. Dzięki smukłemu i eleganckiemu wzornictwu urządzenie pasuje do każdego wystroju. Modele wirników CHiQ pokazują konkurencyjność marki w podstawowych technologiach, w tym inteligentne pranie i sterowanie jednym przyciskiem, dużą średnicę wewnętrzną z dużą ilością miejsca na pranie oraz anti-winding dla wyższej ochrony.

Dzięki technologicznej sprawności w IoT, AI, big data i 5G, firma nieustannie zapewnia użytkownikom doskonałe doświadczenia, oferując im pełen pakiet innowacyjnych urządzeń gospodarstwa domowego.

