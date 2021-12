Szybki test antygenowy LumiraDx w kierunku COVID-19 i grypy A/B uzyskuje oznaczenie CE

W przypadku SARS-CoV-2 test wykazuje pozytywną zgodność procentową do 95,5% i negatywną zgodność procentową do 99,2% w porównaniu z testem RT-PCR, w oparciu o dane kliniczne zebrane w terminie od 0 do 12 dni od wystąpienia objawów**. W przypadku grypy test wykazał pozytywną zgodność procentową na poziomie 83,3% (grypa A) i 80% (grypa B) oraz negatywną zgodność procentową na poziomie 97,5% (grypa A) i 95,3% (grypa B) w stosunku do RT-PCR, w oparciu o retrospektywne próbki zebrane w sezonie grypowym 2019-2020. Firma rozpoczęła prospektywne badania kliniczne w celu określenia skuteczności klinicznej swojego produktu.

Wkrótce rozpoczną się dostawy testu antygenowego LumiraDx w kierunku SARS-CoV-2 i grypy A/B. Test staje się dostępny w krytycznym momencie, ponieważ Europa wkroczyła w sezon chorób układu oddechowego, który zwykle trwa od listopada do kwietnia, jednocześnie nadal borykając się z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19. Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 i grypy A/B pomaga odróżnić wirusowe zakażenia układu oddechowego SARS-CoV-2 od grypy, a także rozróżnić grypę A od grypy B. Jest to ważne, ponieważ objawy tych chorób są do siebie zbliżone, a ustalenie rodzaju podstawowej infekcji jest niezbędne do określenia odpowiednich interwencji i leczenia. Antygeny wirusa SARS-CoV-2, grypy A i grypy B są identyfikowane bezpośrednio na podstawie próbek wymazu z nosa pobranych od osób, u których lekarz podejrzewa zakażenie COVID-19 lub wirusem grypy.

Ron Zwanziger, dyrektor generalny LumiraDx, wyjaśnił: „Nasz test w kierunku SARS-CoV-2 i grypy A/B opiera się na tej samej technologii mikrofluidycznej, jaką zastosowano w naszym wysoce czułym teście SARS-CoV-2 Ag, który wykazał wiodącą na rynku skuteczność kliniczną. W bieżącym sezonie mamy do czynienia nie tylko z wzrostem zachorowań na COVID-19 z wariantem Omikron, ale także po raz pierwszy od początku pandemii zaczynamy obserwować aktywność grypy w całym regionie europejskim. Szybka identyfikacja podstawowej przyczyny choroby układu oddechowego jest ważna dla podjęcia odpowiednich decyzji klinicznych, przyczyniając się do poprawy wyników leczenia i przepływu pacjentów".

„W podstawowej opiece zdrowotnej możliwość podejmowania szybkich decyzji, gdy u pacjenta pojawiają się objawy ze strony układu oddechowego, to doskonałe rozwiązanie. Pojedynczy test przeprowadzony w punkcie opieki, który pozwoli nam zidentyfikować i wiarygodnie ustalić, czy mamy do czynienia z COVID-19 czy grypą, jest właśnie tym, czego potrzebujemy" ‒ stwierdził dr Matthew Fay, dyrektor ds. badań klinicznych w Affinity Care i główny konsultant medyczny w The Willows Medical Practice w Wielkiej Brytanii.

W ubiegłym miesiącu firma LumiraDx ogłosiła, że w oparciu o szczegółową analizę konkretnych mutacji w wariancie Omikron, uzyskano pewność, że mutacje te nie będą miały wpływu na wyniki testów antygenowych i molekularnych firmy.

LumiraDx (Nasdaq: LMDX) jest firmą diagnostyczną nowej generacji, której produkty przeznaczone są dla punktów opieki oraz która przekształca środowiskową opiekę zdrowotną. Założona w 2014 r., LumiraDx produkuje i komercjalizuje innowacyjną platformę diagnostyczną, która obsługuje szeroką gamę testów wykonywanych w punktach opieki o skuteczności porównywalnej do testów laboratoryjnych. Testy diagnostyczne LumiraDx są użytkowane przez rządy i wiodące instytucje opieki zdrowotnej w laboratoriach, ośrodkach pomocy doraźnej, gabinetach lekarskich, aptekach, szkołach i miejscach pracy, na potrzeby badań przesiewowych, diagnozowania i monitorowania zdrowia i chorób. LumiraDx posiada na rynku i w fazie rozwoju ponad 30 testów obejmujących choroby zakaźne, choroby układu krążenia, cukrzycę i zaburzenia krzepnięcia ‒ wszystkie dostępne na Platformie LumiraDx. Ponadto, LumiraDx posiada kompleksową ofertę szybkich, dokładnych i niedrogich rozwiązań w zakresie testów na COVID-19, przeznaczonych dla różnorodnych podmiotów - od laboratoriów po punkty opieki.

LumiraDx ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 1600 pracowników na całym świecie. Bardziej szczegółowe informacje na temat LumiraDx i Platformy LumiraDx są dostępne na stronie: www.lumiradx.com

