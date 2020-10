T-Mobile Pays-Bas retient la plate-forme IoT de 1NCE

COLOGNE, Allemagne et LA HAYE, Pays-Bas, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ --

T-Mobile Pays-Bas a lancé "IoT Easy connect", un service de connectivité IoT sur réseaux 2G, 3G, 4G, LTE-M et NB-IoT. L'offre se décline en quelques tarifs prépayés simples et faciles à commander en ligne et avec un portail client pour la gestion et la recharge des cartes.

Pour produire son offre "IoT Easy Connect", T-Mobile utilise la plate-forme IoT développée à Cologne par 1NCE GmbH. Ceci fait suite au lancement par Deutsche Telekom de son offre "Business Smart Connect" en août 2019 avec cette même plate-forme.

1NCE a développé sa technologie exclusivement pour des services IoT. En complément à son activité de carte SIM sous la marque 1NCE, la plate-forme est aussi proposée en marque-blanche aux acteurs souhaitant commercialiser leur propre service de connectivité IoT. 1NCE se distingue par ses structures agiles et efficaces. Sa technologie est hautement virtualisée et facile à intégrer. Les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) peuvent réutiliser leurs infrastructures et adapter facilement la solution Platform-as-a-Service (PaaS) de 1NCE.

L'offre sous la marque 1NCE est connue par son tarif très simple et adapté à la durée de vie des objets connectés : 10 euros les 10 ans avec 500 Mo et 250 SMS dans plus de 100 pays.

1NCE est le premier opérateur de réseau au monde, dédié à l'IoT, à offrir ses services de connectivité dans un forfait prépayé. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom et ses partenaires d'itinérance ainsi qu'avec China Telecom Global.

