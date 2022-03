T2C, réseau de Transport en commun de l'agglomération clermontoise choisit Goal Systems pour optimiser ses processus de planification et améliorer la qualité du service voyageurs

-- LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT PUBLIC AUTOMATISERA LA GESTION DE SON PARC ET AMÉLIORERA L'EFFICACITÉ DE SON OPÉRATION

-- LA SOLUTION LOGICIELLE DE GOAL SYSTEMS PERMETTRA D'OPTIMISER LA GESTION DE LA COMMANDE DE SERVICE POUR LES 900 AGENTS DE CONDUITE DU TRAMWAY ET BUS

MADRID, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- T2C, la société française de transport public de Clermont-Ferrand, a sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international, la technologie de Goal Systems, leader mondial dans le domaine du logiciel d'optimisation pour l'industrie du transport, pour améliorer ses opérations et le service au voyageur. Ce choix stratégique fait partie du plan de transformation durable que met en marche l'entreprise française, dont l'objectif est de fournir un service de transport plus durable et à faibles émissions.

La technologie de planification pionnière de Goal Systems permettra d'automatiser et de gérer, de manière plus intelligente et efficace, l'exploitation multimodale composée d'un parc de véhicules de près de 180 bus diesel, gaz naturel et électriques et de près de 30 tramways.

Vers l'optimisation du transport urbain

Les solutions d'optimisation de Goal Systems favoriseront l'amélioration du transport de la ville de Clermont-Ferrand, située au cœur du Massif Central, dans le centre-sud de la France. Les solutions de la société espagnole automatiseront le processus de planification des itinéraires et des horaires des conducteurs, en même temps qu'elles renforceront le plan stratégique de T2C dirigé à mettre en œuvre un parc électrique.

Le logiciel de Goal Systems permettra à T2C de simplifier ses processus de travail, ce qui facilitera la génération, de manière optimale et effective, de solutions de planification de ses véhicules. De plus, la société pourra réaliser l'assignation automatisée de ses conducteurs, en respectant les règles légales de travail et les différentes règles d'entreprise, grâce à la flexibilité de paramétrage apportée par la technologie Goal Systems. Cette solution favorise la gestion des changements liés à la demande voyageur et fournira une réponse plus agile face à tout incident de la manière la plus optimale.

Ces améliorations contribueront à une diminution des émissions de CO2 et à une plus grande fluidité de circulation, ce qui supposera une mobilité urbaine plus responsable vis-à-vis de l'environnement.

Améliorer la satisfaction des conducteurs

Par ailleurs, T2C mise également misé sur une amélioration de la qualité de vie au travail de ses plus de 900 employés, grâce à la mise en place d'un portail web unique pour la gestion des congés, des absences et des échanges de services entre conducteurs.

« Grâce à la technologie innovante de Goal Systems, nous pourrons prendre de meilleures décisions, basées sur davantage de données, afin de maximiser la qualité de tous nos voyages tant en bus qu'en tramway. Chez T2C, nous poursuivons l'objectif que le transport public soit la première option du citoyen pour se déplacer dans la métropole et nous sommes sûrs que des technologies comme celles de Goal Systems nous aideront à y arriver », a assuré Frédéric Dubru, Responsable Projets d'Exploitation de T2C.

Pour sa part, Aiman Cheikhi, directeur régional de Goal Systems a affirmé que « l'amélioration de la durabilité et efficacité sont certains des grands défis auxquels fait face le transport urbain dans le monde post-pandémie actuel. Nos solutions de planification intelligente sont dirigées à optimiser au maximum tout voyage. Nous sommes très satisfaits que notre technologie contribue à ce que les citoyens et touristes qui se déplacent à Clermont-Ferrand puissent profiter d'un transport de qualité ».

Concernant GOAL Systems

Goal Systems est le leader mondial en logiciel d'optimisation et de planification pour l'industrie du transport de passagers (bus, train et métro). La société espagnole fondée en 1992, présente dans plus de 30 pays sur les 5 continents, dispose de solutions intelligentes, pour aider les opérateurs du transport et les autorités organisatrices à avancer vers un transport efficace, durable, intermodal et centré sur l'expérience de l'utilisateur.

www.goalsystems.com/fr

