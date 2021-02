T2EVOLVE : une alliance révolutionnaire qui place l'Europe à l'avant-garde de l'immunothérapie contre le cancer

Le développement clinique des traitements à base de cellules T artificielles progresse et l'UE a déjà approuvé cette thérapie pour le traitement de la leucémie. Malgré son potentiel de guérison de nombreux types de cancers et d'autres maladies infectieuses ou auto-immunes, la transposition en essais cliniques et l'entrée sur le marché de l'UE sont lentes et à la traîne par rapport à d'autres régions. Il manque (1) des modèles standardisés de prédiction de la sécurité et de l'efficacité, (2) des stratégies pour le conditionnement optimal des patients et (3) des schémas de fabrication, de libération et de surveillance personnalisés.