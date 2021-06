Tabagismo é um dos maiores responsáveis pela incidência do câncer renal

SÃO PAULO, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Silenciosamente, é assim que o câncer de rim se apresenta. Considerado o 12º tipo de câncer mais comum no mundo2, cuja prevalência é maior entre os homens2, com idade média de 64 anos2, a doença recebe destaque no Junho Verde, mês dedicado à conscientização do câncer de rim.

Segundo o Dr. Andrey Soares, oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein e diretor científico do LACOG-GU (The Latin American Cooperative Oncology Group-Genitourinary), apenas 10% dos casos apresentam sintomas. "Os principais são dor abdominal, tumor palpável ou sangue na urina, mas a grande maioria dos casos não apresenta sinais. Ainda vale lembrar que, a maioria dos episódios de sangramento na urina não representa câncer de rim", explica.

O câncer renal é um dos que mais cresce em número de casos, com estimativa de aumento de 22% até o ano passado1, em todo o mundo. Em geral, a doença é descoberta incidentalmente durante a realização de exames de check-up (como, por exemplo, em uma ultrassonografia do abdômen). "Por ser um exame simples e de fácil acesso a grande maioria dos pacientes, a ultrassonografia é uma forma de acompanhar os pacientes que possuem histórico familiar, um dos fatores de risco para esse tipo de tumor", aponta.

Como estratégia preventiva do câncer renal, a suspensão do tabagismo é a principal e mais importante. A mudança de hábitos, como uma dieta equilibrada e a prática de atividade física, complementam as ações para manter a saúde em dia. "25% dos casos estão relacionados ao tabagismo e a obesidade, por isso a adoção de hábitos saudáveis é fundamental para minimizar os riscos", finaliza o médico.

#PegarLevePegaBem

Para alertar a população sobre os riscos da doença e a importância da prevenção, a Bristol Myers Squibb promove a campanha #PegarLevePegaBem, que une as principais Associações de Pacientes do Brasil: Instituto Espaço de Vida, Instituto Lado a Lado pela Vida, Instituto Oncoguia e Instituto Vencer o Câncer.

A campanha contará com uma série de conteúdos no Instagram sobre o conscientização e prevenção do câncer renal.

Sobre a Bristol Myers Squibb

A Bristol Myers Squibb é uma biofarmacêutica global que tem como missão descobrir, desenvolver e disponibilizar medicamentos inovadores que ajudem a transformar a vida de pacientes que enfrentam doenças graves. Para mais informações sobre a Bristol Myers Squibb, visite BMS.com/br ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Celgene e Juno Therapeutics são subsidiárias integrais da Bristol Myers Squibb. Em alguns países, devido às leis locais, Celgene e Juno Therapeutics são referenciadas como Celgene, uma empresa da Bristol Myers Squibb e Juno Therapeutics, uma empresa da Bristol Myers Squibb.

1. Instituto Oncoguia. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estatistica-para-cancer-de-rim/6844/239//. Acesso em: 09/06/2021.

2. European Association of Urology - Scientific & Policy Briefing on Kidney Cancer. Disponível em: https://ecpc.org/wp-content/uploads/2019/08/EAU-Policy-Briefing-Kidney-Cancer-2.pdf. Acesso em 09/06/2021.

FONTE Bristol Myers Squibb

Related Links

https://www.bms.com/br



SOURCE Bristol Myers Squibb