Tableau geeft een overzicht van de productvisie en de toekomst van analyses op Tableau Conference 2021

SEATTLE, 9 november 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, 's werelds toonaangevende analyseplatform (NYSE: CRM), deelt zijn visie om analyses krachtiger, betrouwbaarder, coöperatiever en gebruiksvriendelijker te maken. De Tableau Conference keynote speech zal nieuwe en toekomstige innovaties introduceren om iedereen overal te helpen met gegevens te werken door middel van samen te werken met analyses, door AI aangedreven inzichten, betrouwbare gegevens op grote schaal en een uitgebreid platform en ecosysteem. Op het evenement zullen klanten als Lyft, Seattle Seahawks en Jaguar Land-Rover worden gepresenteerd, die zullen delen hoe de gegevenscultuur hen helpt te slagen in een digitale wereld.

"Het is de missie van Lyft om het leven van mensen te verbeteren met 's werelds beste vervoer en dat kan niet zonder in alles wat we doen gebruik te maken van gegevens", aldus Heather Torres, Hoofd persoonsanalyses en strategie, Lyft. "Onze sterke gegevenscultuur heeft in combinatie met de juiste technologie geholpen nieuwe manieren van werken te ontsluiten, onze vooruitgang te meten en teams op te bouwen die beter zijn afgestemd op de gemeenschappen die we bedienen."

Voor digitale bedrijven kan het gebruik van gegevens het verschil zijn tussen vooraan blijven of achterblijven. Uit een recente IDC1-studie is gebleken dat, hoewel gegevens op zich geen succes garanderen, bedrijven met een sterke datacultuur meer kans hebben om een concurrentievoordeel te behalen, meer winst te maken en klanten te behouden.

"Iedere organisatie moet inmiddels het belang van het creëren van een sterke datacultuur inzien", aldus Chandana Gopal, Research Director, Future of Intelligence, IDC. "Of het nu gaat om een hogere omzet of een verbeterde bedrijfsvoering, het is bewezen dat dataculturen een positieve impact hebben op alle soorten bedrijven. De uitdaging is nu om mensen met de juiste technologieën in staat te stellen om meer waarde te creëren en inzichten toe te passen."

Op Tableau Conferentie introduceert Tableau niet alleen nieuwe en toekomstige productinnovaties, het bedrijf versterkt tevens de Tableau Economy: een groeiend ecosysteem van bedrijven, partners en mensen die 's werelds gegevenstransformaties leiden.

Hoogtepunten zijn ondermeer:

Analyses meer collaboratief en toegankelijk te maken door innovatie te introduceren waar mensen werken. Slack-First Analytics helpt iedereen om via Slack rechtstreeks toegang te krijgen tot inzichten uit Tableau.

door innovatie te introduceren waar mensen werken. Slack-First Analytics helpt iedereen om via Slack rechtstreeks toegang te krijgen tot inzichten uit Tableau. Ask Data in Slack maakt het voor iedereen mogelijk om met zijn of haar gegevens te communiceren. Klanten kunnen vragen stellen met gebruik van natuurlijke taal en krijgen automatisch rijke gegevensvisualisaties als antwoord.

Data in Slack uitleggen helpt klanten om het 'waarom' in hun gegevens te begrijpen met AI-gestuurde uitleg achter de trends in een dataset.

Einstein Discovery in Slack biedt vooruitzichten over de werkstroom. Zakenmensen kunnen AI-voorspellingen loslaten op hun belangrijkste bedrijfsgegevens om intelligente voorspellingen te krijgen die toonaangevende oorzaken identificeren en bruikbare hanteerbare aanbevelingen doen voor vervolgstappen.





om klanten in staat te stellen om niet alleen gegevens in te zien en te begrijpen, maar om betere besluitvorming te stimuleren via de nieuwste AI-technologieën. Model Builder maakt het voor bedrijfsteams mogelijk om met behulp van de Einstein Discovery engine samen voorspellende modellen te bouwen en te gebruiken, zonder dat ze hun Tableau-werkstroom hoeven te verlaten. Met Model Builder kunnen mensen modellen maken om hen te helpen hun toekomstige verkoop te voorspellen en te plannen.

Scenario Planning helpt klanten om betere beslissingen te nemen door alternatieve scenario's met elkaar te vergelijken, robuuste modellen te bouwen en de verwachte resultaten te begrijpen, allemaal ondersteund door Einstein AI.





helpt klanten om de gegevens binnen hun analyseomgeving beter te beheren, zodat betrouwbare en actuele gegevens kunnen worden gebruikt om beslissingen op te baseren. Tableau maakt het voor klanten mogelijk om, ongeacht waar ze zijn, centraal gegevens te verbinden, te catalogiseren, op te schonen en te beveiligen. Met Virtual Connections kunnen sitebeheerders centrale toegangspunten tot gegevensbronnen creëren en ervoor zorgen dat deze met iedereen binnen hun organisatie kunnen worden gedeeld.

Gecentraliseerde beveiliging op rijniveau boedt meer flexibiliteit en segmentatie doordat Tableau-beheerders centraal kunnen configureren welke gebruikers en groepen toegang hebben tot welke gegevenssegmenten toegang configureren.

Met Prep Extensions kunnen klanten snel gebruikmaken van door de gemeenschap ontwikkelde tools om gegevensvoorbereidingsstromen te vereenvoudigen en te verbeteren. Dit ontgrendelt de creativiteit van de gemeenschap om meer kracht en flexibiliteit te bieden in het voorbereiden van gegevens.

Met Share Prep Flows in Tableau Public kunnen mensen hun stromen in de gemeenschap delen. Dit zal mensen helpen om best practices te delen, te standaardiseren, te repliceren en van anderen te leren om het succes van datavoorbereidingsprocessen te verbeteren.

Door bedrijfsgegevenscatalogi (EDC) te integreren, kunnen Tableau-klanten externe metagegevens van eEDC's, zoals Collibra, Alation of Informatica, in Tableau invoegen, waarmee informatie en context binnen een enkele omgeving worden verenigd.





met een reeks nieuwe innovaties om klanten te helpen op basis van gegevens te worden; partners kunnen een waardevol bedrijf uitbreiden; ontwikkelaars kunnen eenvoudig analyses in elke app inbouwen; gegevensmensen kunnen hun carrière opbouwen en inzicht krijgen in de bedrijfsstroom. Tableau Exchange is een ontwikkeling van onze Extensions-gallerij en is Tableau's hub van geïntegreerde producten, oplossingen en service-aanbod. Het biedt klanten een centrale plek om te browsen en zo data-analyse in gang te zetten

Accelerators zijn te vinden in de Tableau Exchange en helpen om sneller waarde te creëren met relevante, vooraf gebouwde dashboards die sectoren, bedrijfslijnen en zelfs specifieke Salesforce Clouds bij elkaar brengen.

De Hire Me-knop in Tableau Public helpt leden van de datagemeenschap in verbinding te komen met professionele kansen. Met deze nieuwe knop kunnen potentiële werkgevers rechtstreeks contact maken met auteurs.

Tableau Actions maakt het eenvoudiger om inzichten om te zetten in actie door context en interactiviteit aan de gegevens van klanten toe te voegen. Toekomstige innovaties zijn onder meer Tableau Actions met Salesforce Flow, wat de kracht van de Salesforce Flow-werkstroom-engine gebruikt om een bedrijfsproces te bevorderen, waarmee klanten overal in Salesforce direct in actie kunnen komen.

Dankzij het verbeterde geïntegreerde aanbod kunnen klanten en partners Tableau dashboards, gegevens en statistieken in hun applicaties integreren en van elke app een analytische app maken.

Aangesloten applicaties bieden vestigingsbeheerders de mogelijkheid om een vertrouwde relatie op te zetten met vrijwel elke externe dienst met behulp van standaard protocollen. Dit zal klanten helpen om gebruikersverificatie te stroomlijnen, terwijl veiligheid het gebruiksgemak worden bevorder.

"Mensen helpen om gegevens te zien en te begrijpen is wat ons motiveert", aldus Francois Ajenstat, Chief Product Officer bij Tableau. "Of je nu een analist, zakenpersoon, IT-manager of ontwikkelaar bent, we maken analyses eenvoudiger, sneller en actiever voor iedereen, overal. Door analyses direct aan te bieden waar werk wordt gedaan, ze slimmer en actiever te maken en mensen zelf hun gegevens te laten beheren, zullen we meer organisaties in staat stellen om een gegevenscultuur op te bouwen en het succes van analyses te bevorderen."

De Tableau Exchange, Tableau Accelerators in de Exchange, de Hire Me-knop in Tableau Public, virtuele verbindingen en gecentraliseerde beveiligingsfuncties op rijniveau zijn nu beschikbaar. Aangesloten applicaties zijn binnenkort beschikbaar met Tableau 2021.4. De andere innovaties zullen volgend jaar van start gaan.

Meer informatie over het Productnieuws van Tableau is te vinden in de product Q&A-blogpost van Tableau.

Over Tableau, een Salesforce Company

Tableau helpt mensen data te bekijken en te begrijpen. Als 's werelds meest toonaangevende analytics platform biedt Tableau visuele analytics met krachtige AI, databeheer en samenwerking. Van individuen tot organisaties van elke omvang: klanten over de hele wereld gebruiken graag de geavanceerde analytics van Tableau om impactvolle, datagestuurde beslissingen aan te sturen. Kijk voor meer informatie op www.tableau.com.

Over Salesforce

Salesforce, de wereldwijde leider op het gebied van CRM, stelt bedrijven van elke grootte en bedrijfstak in staat om digitaal te transformeren en een 360°-beeld van hun klanten te creëren. Voor meer informatie over Salesforce (NYSE: CRM), bezoek: www.salesforce.com.

**alle niet-vrijgegeven diensten of functies waarnaar in deze of andere persberichten of openbare verklaringen wordt verwezen, zijn momenteel niet beschikbaar en kunnen niet op tijd of helemaal niet worden geleverd. Klanten die Tableau- of Salesforce-toepassingen kopen, moeten hun inkoopbeslissingen nemen op basis van functies die momenteel beschikbaar zijn.**

1 IDC InfoBrief, gesponsord door Tableau, waarom moet je om de cultuur van de gegevens, Doc. #US46030720TM, April 2020 .

