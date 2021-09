Tableau lance des innovations et des plans d'entreprise pour renforcer l'analytique à l'échelle de l'entreprise

La solution de bout en bout simplifie l'achat, la mise à l'échelle, la gestion et le déploiement de l'analytique en libre-service

SEATTLE, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, la première plateforme d'analytique au monde (NYSE : CRM), a dévoilé aujourd'hui de nouvelles capacités de plateforme de données et d'analytique. Les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux plans d'abonnement d'entreprise aideront les clients à faire avancer leurs transformations numériques en donnant à tous les membres d'une organisation les moyens d'accéder à des données fiables et gouvernées, ce qui favorise une plus grande réussite avec les données et l'analytique à grandes et de meilleurs résultats.

« Tableau a été à l'avant-garde de notre parcours pour mieux comprendre et servir nos clients grâce aux données », a déclaré Megan Oertel, directrice de l'analytique des produits chez Sysco LABS. « Tableau est utilisé dans l'ensemble de notre organisation pour nous aider à établir des rapports à partir des différentes sources de données dont nous disposons, de manière gouvernée et fiable. »

Selon McKinsey, 92 % des entreprises ne parviennent pas à développer l'analytique. Et de nouvelles données de Mulesoft and Coleman Parkes Research ont révélé que 87 % des responsables informatiques et des chefs d'entreprise sont préoccupés par le fait que la sécurité et la gouvernance ralentissent le rythme de l'innovation.

« Les responsables informatiques sont aujourd'hui confrontés à des défis sans précédent et la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité d'accroître l'autonomie des données et de donner à chacun les moyens d'en faire plus avec les données », a déclaré Doug Henschen, vice-président et analyste principal de Constellation Research. « Ce n'est plus un luxe pour les entreprises de disposer d'une plateforme d'analytique des données, c'est une nécessité qui pourrait faire la différence entre la survie et la réussite. »

Les nouvelles capacités et améliorations clés reposent sur :

La gestion du chaos des données et la gouvernance des données à grande échelle. Grâce à de nouvelles fonctionnalités, il est plus facile de gérer les données, de les faire évoluer et de leur faire confiance

Grâce à de nouvelles fonctionnalités, il est plus facile de gérer les données, de les faire évoluer et de leur faire confiance Préparation des données : Tableau Prep permet désormais aux clients de réduire automatiquement les charges/coûts des ressources du serveur et de générer des lignes afin de dégager plus facilement des tendances dans les données

Gouvernance : De nouvelles fonctionnalités permettent de garantir/maintenir la qualité des données en vous alertant de tout problème et en offrant une meilleure visibilité du type de données dont vous disposez et de leur provenance

Sécurité centralisée au niveau des lignes : De nouvelles fonctionnalités offrent une flexibilité et une segmentation accrues en permettant aux administrateurs de Tableau de configurer de manière centralisée les utilisateurs et les groupes qui ont accès aux tranches de données configurées.

Architecture de référence de l'entreprise : Enterprise Deployment Guidelines (EDG) fournit l'architecture de référence de Tableau pour nos entreprises clientes avec une méthodologie prescriptive pour répondre aux exigences de disponibilité, d'évolutivité et de sécurité. EDG est indépendant de la technologie et de la plateforme et s'aligne sur les meilleures pratiques des centres de données d'entreprise.

Mise à l'échelle dynamique : Cette nouvelle fonctionnalité aide les entreprises à affecter les ressources appropriées à leur déploiement et garantit la disponibilité d'un nombre suffisant de conteneurs lors des pics de demande et leur réduction lors des périodes de faible demande.

Gestion des ressources : Les équipes informatiques peuvent mieux optimiser les performances de Tableau Server en définissant les limites des ressources de l'application.

Les nouvelles formules d'abonnement pour les entreprises facilitent l'acquisition et le déploiement de Tableau dans toute une organisation. En regroupant l'analytique avec la gestion des données et la gestion des serveurs, les entreprises clientes peuvent plus facilement se procurer et déployer toutes les capacités de Tableau au profit de tous.

« Tableau est depuis longtemps un favori pour aider les individus à voir et à comprendre les données », a déclaré Francois Ajenstat, Chief Product Officer, Tableau. « Nous facilitons la tâche des responsables informatiques pour en faire un favori dans toute l'entreprise et offrir une solution de bout en bout pour exploiter toute la puissance de l'analytique des données. »

Les améliorations apportées à la préparation des données et au catalogue ainsi que les nouvelles formules d'abonnement seront disponibles dans le courant du mois avec la sortie de Tableau 2021.3. Les fonctionnalités supplémentaires seront disponibles dans les mois à venir. Pour en savoir plus, consultez : www.tableau.com/products/our-platform.

À propos de Tableau, une société de Salesforce

Tableau aide les personnes à voir et à comprendre les données. En tant que première plateforme d'analyse au monde, Tableau offre des analyses visuelles avec une IA puissante, la gestion des données et la collaboration. Qu'il s'agisse d'individus ou d'entreprises de toutes tailles, les clients du monde entier aiment utiliser les analyses avancées de Tableau pour prendre des décisions importantes basées sur les données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tableau.com.

À propos de Salesforce

Salesforce, le leader mondial du CRM, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de se transformer numériquement et à avoir une vue complète de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce (NYSE : CRM), veuillez consulter : www.salesforce.com.

