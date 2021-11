Tableau s'engage à former 10 millions d'utilisateurs dans le domaine des données

La nouvelle initiative Tableau vise à faire des compétences en données, souvent l'affaire de quelques personnes, en une compétence pour tout le monde

SEATTLE, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, la première plateforme d'analytique au monde (NYSE: CRM), a annoncé son engagement à former 10 millions de personnes dans le domaine des données au cours des cinq prochaines années. La maîtrise des données est de plus en plus essentielle pour les organisations modernes. Bien que 83 % des PDG 1 s'attendent à ce que leurs organisations soient davantage axées sur les données, les gens manquent souvent de compétences essentielles en matière de données et seulement 33 % des employés sont à l'aise avec l'analyse des données pour appuyer leurs décisions.

Pour les organisations qui s'efforcent de se centrer sur les données, il est plus important que jamais de recruter des personnes capables de travailler avec des données, de les interpréter, de les analyser et de prendre des décisions à partir de celles-ci. Dans « The Great Data Literacy Gap:Demand For Data Skills Exceeds Supply »2, une étude de Forrester commandée par Tableau, les recruteurs ont classé la maîtrise des données comme la compétence la plus demandée pour les nouveaux candidats.

« Nous sommes à l'âge d'or des données et de l'analyse. Les organisations assistent à une explosion sans précédent de la disponibilité et de l'accès aux données. Les entreprises savent qu'elles doivent exploiter la puissance des données pour rester pertinentes et réagir dans cet environnement en mutation rapide. Pour ces entreprises, le succès dépend de la formation et de la capacité de chacun à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions », a déclaré Mark Nelson, président et PDG de Tableau.

La demande de compétences en matière de données étant supérieure à l'offre, les compétences en matière de données ne sont plus exclusivement essentielles pour les data scientists ou les rôles techniques ; pour construire des organisations véritablement axées sur les données, les employés de l'ensemble de l'entreprise doivent avoir des compétences en matière de données. Cela aidera les entreprises à s'axer sur les données et à renforcer la Tableau Economy, un écosystème en croissance rapide d'entreprises, de partenaires technologiques et de personnes menant les transformations des données dans le monde.

Cette promesse accélère l'engagement de longue date de Tableau à combler le fossé de la culture des données et aidera les gens à développer des entreprises de valeur et inclusives, à prendre des décisions basées sur les données et à construire des carrières avec des compétences demandées. L'entreprise estime que cela augmente de 200 % son engagement actuel en matière de formation aux données.

« Notre programme Tableau Academic, nos partenariats universitaires et notre formation en ligne sur les données ont déjà touché des millions de personnes, mais ce n'est qu'un début. Nous devons faire tellement plus pour répondre à la demande mondiale de compétences en matière de données », a déclaré M. Nelson. « Avec cet engagement, nous nous engageons à soutenir 10 millions de personnes dans l'apprentissage de compétences essentielles pour démarrer ou changer radicalement leur carrière. »

De plus, pour aider à surmonter les obstacles qui subsistent aux programmes de renforcement des compétences, la Tableau Foundation lancera une nouvelle initiative pluriannuelle de 5 millions de dollars soutenant les organisations mondiales à but non lucratif engagées dans l'équité entre les sexes. Ces subventions soutiendront les organisations qui aident les femmes et les jeunes filles à acquérir des compétences essentielles en matière de données, en mettant l'accent sur les communautés confrontées à des obstacles liés à la maîtrise des données.

Tableau va introduire de nouvelles opportunités de formation et d'éducation et doubler les programmes existants pour aider les personnes de tous horizons et de tous pays à acquérir des compétences essentielles en matière de données :

L'expansion des programmes académiques de Tableau afin de fournir des licences logicielles gratuites, des formations en ligne et des programmes d'études pour aider les formateurs du monde entier à enseigner l'analytique dans les salles de classe. Ce programme s'appuiera sur et introduira de nouveaux partenariats pour aider les étudiants à acquérir des compétences en matière de données avec Tableau. Depuis 2011, les programmes Tableau Academic ont permis à près de 2 millions d'étudiants et de formateurs de se former.

Ces programmes s'appuient sur le travail existant de Tableau avec des partenaires mondiaux, notamment Pathstream, Podium Education, All India Council for Technical Education (AICTE) et Fourthrev, et l'étendent.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Tableau, rendez-vous sur : https://www.tableau.com/about/data-skills-tableau-commitment .

À propos de Tableau, une société de Salesforce

Tableau aide les gens à voir et à comprendre les données. En tant que plateforme d'analyse leader dans le monde, Tableau offre des analyses visuelles avec une IA puissante, la gestion des données et la collaboration. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations de toutes tailles, les clients du monde entier aiment utiliser les analyses avancées de Tableau pour alimenter des décisions importantes basées sur les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tableau.com .

À propos de Salesforce

Salesforce, leader mondial de la gestion de la relation client, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de se transformer numériquement et de créer une vision à 360° de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce (NYSE: CRM), rendez-vous sur le site : www.salesforce.com .

1 IDC InfoBrief, sponsorisé par Tableau, Why You Should Care About Data Culture, Doc. #US46030720TM, avril 2020.

2 Étude de Forrester Consulting, commandée par Tableau, The Great Data Literacy Gap : Demand for Data Skills Exceeds Supply, juin 2021

