Taco usado no home run de Babe Ruth de 1924, um tesouro nacional, vai a leilão

MILWAUKEE, 8 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Em 1924, Babe Ruth fez seu primeiro home run da temporada com um arremesso lançado por Walter Johnson, um arremessador eleito para o Hall of Fame. O taco usado no home run foi autografado no fim do jogo e presenteado para Phil Grossman, um aluno do último ano do ensino médio.

Grossman foi o vencedor de uma competição de batting (rebatidas) com a duração de um ano, que foi muito divulgada e patrocinada pelo jornal LA Herald. Como vencedor, ele ganhou exatamente o mesmo taco usado por "The Babe" para fazer o primeiro home run da temporada de 1924.