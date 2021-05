Tacora Resources Inc. annonce la clôture de son émission de billets garantis de premier rang

MONTRÉAL, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Tacora Resources Inc. (« Tacora » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé avec succès une émission de billets garantis de premier rang à 8,250 % échéant en 2026 (les « billets ») d'un montant total principal de 175 millions de dollars. Les billets paieront des intérêts semestriels à terme échu le 15 mai et le 15 novembre de chaque année à compter du 15 novembre 2021 et arriveront à échéance le 15 mai 2026, à moins qu'ils aient été rachetés ou convertis plus tôt.

Le produit net des billets, après paiement des coûts et des dépenses connexes, sera utilisé pour refinancer la dette garantie de premier rang de la Société, et le reste servira à financer le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

« Notre stratégie de refinancement consistait à réduire nos coûts d'emprunt, garantir une liquidité adéquate et offrir une flexibilité financière à l'entreprise, a déclaré Joe Broking, vice-président directeur etdirecteur financier de Tacora. La nouvelle structure fournira à Tacora le capital nécessaire pour poursuivre les investissements et la flexibilité nécessaire pour envisager une croissance durable. »

« L'achèvement de cette initiative de financement place la Société et nos employés dévoués dans une position merveilleuse où nous pouvons faire preuve d'une plus grande souplesse dans le déploiement du capital pour atteindre la capacité de production nominale à la mine Scully et assurer la croissance de l'entreprise de façon responsable. La réalisation d'un meilleur bilan consistait la première étape vers l'atteinte de nos objectifs stratégiques qui comprennent également une amélioration de la productivité et des options de croissance à la mine Scully, ainsi que le développement et le redémarrage de la mine Sydvaranger », a conclu Thierry Martel, président directeur général.

Jefferies LLC a agi à titre de teneur de plume unique et Clarksons Platou Securities AS a agi comme cogérant principal du placement.

À propos de Tacora Resources Inc.

Tacora est une société privée qui met l'accent sur la production et la vente de produits de minerai de fer de grande qualité et à haute teneur qui améliorent l'efficacité et le rendement environnemental de la fabrication de l'acier. La Société possède et exploite la mine Scully, un producteur de concentré de minerai de fer de 6 millions de tonnes par année située à Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, et possède la mine Sydvaranger, située à Sør-Varanger, en Norvège, qui est actuellement inexploitée et pour laquelle une étude de faisabilité a récemment été réalisée en vue d'une expansion de sa capacité de production jusqu'à 4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer par an. Les investisseurs en capitaux de la Société comprennent des fonds gérés par Proterra Investment Partners LP, Aequor Holdings LLC, Cargill, Inc., un fonds géré par Orion Mine Finance, Titlis Mining AS et MagGlobal LLC. La totalité du concentré de la mine Scully est achetée et commercialisée dans le monde entier par une filiale de Cargill Inc. Des renseignements supplémentaires sur la société sont disponibles sur le site : www.tacoraresources.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective qui ont trait à nos attentes, nos croyances et nos intentions. Tous les énoncés autres que ceux qui portent sur des faits historiques sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles de l'être. Bien que Tacora estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs. Ils ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent donc différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des résultats différents de nos attentes. Les informations prospectives énoncées dans le présent communiqué reflètent les attentes de Tacora à la date du présent communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Tacora n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Le présent communiqué de presse est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de billets garantis de premier rang de Tacora. Les billets garantis de premier rang de Tacora étaient offerts uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), et à des non-Américains à l'extérieur des États-Unis en vertu du règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets garantis de premier rang de Tacora n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi ou des règlements sur les valeurs mobilières d'un autre territoire. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des Américains, sauf aux termes d'une dispense des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières ou dans le cadre d'une transaction non soumise à ces exigences.

Thierry Martel

Président directeur général

Téléphone : (418) 409-9416

Adresse e-mail : [email protected]

Joe Broking

Vice-président directeur et directeur financier

Téléphone : (218) 398-0079

Adresse e-mail : [email protected]

