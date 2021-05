Tacora Resources Inc. Anuncia o fechamento da oferta de Obrigações Garantidas Sêniores

MONTREAL, 12 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Tacora Resources Inc. ("Tacora" ou a "Empresa") anunciou hoje que concluiu com sucesso um valor agregado de USD 175 milhões nas Obrigações Garantidas Sêniores ("Obrigações") a 8,250% com vencimento em 2026. As obrigações pagarão juros semi-anuais vencidos em 15 de maio e em 15 de novembro de cada ano, começando em 15 de novembro de 2021, e vencerão em 15 de maio de 2026, a menos que sejam anteriormente resgatadas ou readquiridas.

O produto líquido das Obrigações, após o pagamento de custos e despesas relacionados, será utilizado para refinanciar a dívida sênior da empresa e o restante será utilizado como capital de giro e para fins corporativos em geral.

"Nossa estratégia de refinanciamento foi reduzir nossos custos de empréstimos, garantir liquidez adequada e dar flexibilidade financeira para o negócio", afirmou Joe Broking, vice-presidente executivo e CFO. "A nova estrutura proporcionará à Tacora o capital necessário para o investimento contínuo e a flexibilidade para considerar o crescimento sustentável."

"A conclusão desta iniciativa de financiamento coloca a Empresa e nossos funcionários dedicados em uma posição maravilhosa na qual podemos ser mais ágeis na implementação de capital para alcançar a produção de placas na mina Scully e desenvolver a empresa de forma responsável. Melhorar o balanço patrimonial foi o primeiro passo para atingir nossos objetivos estratégicos, que também incluem melhoria da produtividade e opções de crescimento na mina Scully, juntamente com o desenvolvimento e reinicialização da mina Sydvaranger", concluiu Thierry Martel, presidente e CEO.

A Jefferies LLC atuou como gerente de subscrição único e a Clarksons Platou Securities AS, como gerente líder conjunto para a oferta.

Sobre a Tacora Resources Inc.

A Tacora é uma empresa privada focada na produção e venda de minério de ferro de alta qualidade e de alto teor, que melhora a eficiência e o desempenho ambiental da fabricação de aço. A empresa possui e opera a mina Scully, uma produtora de minério de ferro de 6 milhões de toneladas por ano, localizada em Wabush, Newfoundland e em Labrador, Canadá, e possui a mina Sydvaranger, uma mina localizada em Sør-Varanger, Noruega, que atualmente está inativa, mas possui com um estudo de viabilidade recentemente concluído para uma expansão para 4 milhões de toneladas por ano de concentrado de minério de ferro. Os investidores de capital da Empresa incluem fundos administrados pela Proterra Investment Partners LP; Aequor Holdings LLC; Cargill, Inc.; um fundo administrado pela Orion Mine Finance; Titlis Mining AS; e MagGlobal LLC. 100% do concentrado da mina Scully é adquirido e comercializado globalmente por uma subsidiária da Cargill Inc. Informações adicionais sobre a Empresa estão disponíveis no site www.tacoraresources.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que são prospectivas em natureza e compreendem nossas expectativas, crenças e intenções. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são declarações que podem ser consideradas prospectivas. Embora a Tacora acredite que as expectativas expressas nessas declarações prospectivas sejam baseadas em suposições sensatas, essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores e não são garantias de desempenho futuro e os resultados reais podem, consequentemente, diferir materialmente daqueles em declarações prospectivas, e essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados sejam diferentes das nossas expectativas. As informações prospectivas aqui apresentadas refletem as expectativas da Tacora na data deste comunicado à imprensa e estão sujeitas a alterações posteriores. A Tacora se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou similares.

Este comunicado à imprensa é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as Obrigações Garantidas Sêniores da Tacora. As Obrigações Sêniores da Tacora foram oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144A sob o Securities Act de 1933, conforme emenda (o "Securities Act") e a pessoas não americanas de fora dos EUA sob a regulamentação S do Securities Act. Obrigações Sêniores da Tacora não foram registradas sob o Securities Act ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Consequentemente, elas não pode ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou a qualquer pessoa dos EUA, exceto em conformidade com uma isenção aplicável do, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.

Thierry Martel

Presidente e CEO

T – (418) 409-9416

e -[email protected]

Joe Broking

Vice-presidente executivo e CFO

T – (218) 398-0079

e - [email protected]

