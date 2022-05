Tact.ai etablerer en kunderådgivningskomité og utnevner Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, som konsulent

SUNNYVALE i California, 5. mai 2022 /PRNewswire/ -- Tact.ai, et selskap som jobber med kundeengasjement innen livsvitenskap, kunngjorde i dag at Andreas Müller, tidligere global informasjonsdirektør og senior visepresident for Novartis Pharma, har begynt i selskapet som konsulent. I den nye rollen skal han fokusere på å jobbe med kommersielle og medisinske ledere for å akselerere vellykket hybrid-kundeengasjement som støtter nye og mer smidige modeller for markedslansering.

Tact.ai ble grunnlagt Chuck Ganapathi, som tidligere jobbet i ledelsen for Salesforce.com. Tact.ai hjelper legemiddelbedrifter med å samarbeide mer effektivt med helsepersonell for å levere innovative medisiner til pasienter raskere.

Tacts plattform for kundeengasjement brukes av legemiddelorganisasjoner som benytter en mer holistisk, resultatorientert tilnærming til hvordan de engasjerer seg med kundene i alle kanaler: ansikt til ansikt, telefon, e-post, video, chat og selvbetjening. Plattformens innovasjoner innen mobil, kunstig intelligens (AI) og brukeropplevelse – som har fått seks patenter – gjør det mulig for feltteam å øke produktiviteten, tilpasse alle samhandlinger, la helsepersonell engasjere dem på forespørsel og levere en helhetlig opplevelse til ansatte og kunder.

«Andreas' ferdigheter og erfaring med å hjelpe legemiddelorganisasjoner med å slå konkurrentene gjorde ham til den ideelle bransjeleder for å hjelpe Tact-kunder med å utnytte førsteklasses teknologier til å akselerere strategiske imperativer som støtter innovative medisiner», sa Chuck Ganapathi, grunnlegger av og administrerende direktør for Tact.ai. «Andreas' sterke engasjement for å fremme et mer meningsfullt kundeengasjement, og hans globale ekspertise, gjør ham til et utmerket tillegg og et aktivum for Tact.»

Nå støtter Tact.ai en tredjedel av de 15 største selskapene i verden, og Andreas har styrket samarbeid og inngått partnerskap mellom livsvitenskap og teknologi. Han har også bidratt til å utvikle økosystemet for integrasjon med Tacts plattform for kundeengasjement. Andreas skal også lede Tact.ai's kunderådgivningskomité for å sikre at kontinuerlig læring og innovasjon forblir en viktig del av plattformen. Før Tact.ai var Andreas global informasjonsdirektør for legemidler og senior visepresident for Novartis, der han ledet alle investeringer innen kommersiell og medisinsk teknologi for Novartis virksomheter innen farmasi, onkologi og merkevaren Sandoz. Før Novartis hadde han også i lederroller i Roche og andre fremvoksende selskaper.

«Det som fikk oss hit, får oss ikke dit. Det er en unik periode for legemiddelindustrien, som ikke bare må tenke helt nytt når det gjelder engasjementet blant interessentene, men også utvikle nye forretningsmodeller med partnere innen helsetjenester, teknologi og dataaktiverte selskaper», sa Andreas Müller, rådgiver og leder for kunderådgivningskomitéen i Tact.ai. «Å fokusere på opplevelsen, å gi kundene større valgfrihet og fleksibilitet, og å tilpasse seg skiftende markedsbehov ligger i DNA-et til Tact.ai og selskapets ledende plattform for engasjement. Jeg gleder meg til å bli med i og lede rådgivningskomitéen for å bidra til å drive frem innovasjon i stor skala. Vi skal fortsette å styrke den allerede imponerende vekstreisen som bidrar til at pasienter får raskere tilgang til livsviktige legemidler.»

Se Andreas snakke om å utvikle engasjement på neste Pharma-konferanse den 18. mai kl. 15.00. I mars 2022 fikk Tact.ai en ny investering fra Hikma – den fjerde livsvitenskapsbransjen i løpet av de siste seks månedene – etter deres kapitalinnhenting på 33 millioner USD i fjor fra Novartis (dRx Capital), Lilly og McKesson Ventures i slutten av 2021.

