Tacton ist im Gartner "Magic Quadrant for CPQ Application Suites" vertreten

Tacton, weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Configure, Price, Quote für produzierende Unternehmen, ist in der aktuellen Ausgabe des Gartner "Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Applications" vertreten. Tacton konzentriert sich auf die Anforderungen der Fertigungsindustrie und Aufnahme in den "Magic Quadrant" erkennt die "Completeness of Vision" sowie die "Ability to Execute" an.

Weltweit verlassen sich führende Unternehmen aus der Fertigungsindustrie auf die Lösungen von Tacton. Die Lösungen ermöglichen die Umsetzung unternehmensweiter Digitalisierungsstrategien. Mit Tacton können Unternehmen ihren Verkaufserfolg, die Effizienz ihrer Verkaufsprozesse und die Kundenzufriedenheit steigern. Zentraler Bestandteil der Tacton-Lösung ist ein eine Cloud-basierte Lösung für Configure-Price-Quote, welche den Verkauf komplexer Produkte vereinfacht. Die Lösung umfasst die Bereiche Konstruktionsautomatisierung, 3D-Visualisierung und Augmented Reality. Eine Integration nach Salesforce CRM ist vorhanden.

Frederic Laziou, CEO von Tacton, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir im aktuellem Magic Quadrant für CPQ aufgenommen wurden. Tacton hat sich seit langem dem Ziel verschrieben, weltweit führende Fertigungsunternehmen zu unterstützen. Neben unseren Büros in Europa sind wir vor Ort in den USA und Japan. Das zeigt, dass wir schnell zu einem global agierenden Unternehmen wachsen."

"Die Aufnahme in den Magic Quadrant als 'Niche Player' freut uns, da sie unseren Fokus auf die Belange und Anforderungen produzierender Unternehmen reflektiert", erklärt Marc Herling, VP Business Development bei Tacton. "Es gibt nicht 'die eine' CPQ-Lösung. Für produzierende Unternehmen ist es wichtig, sich für einen Partner mit erwiesener Branchenkenntnis zu entscheiden. Kunden erwarten zunehmend individuelle Produkte und eine CPQ-Lösung muss diese Herausforderung meistern können. Ebenso wichtig ist ein Konfigurator, mit dem sich ein komplexes Produktportfolio beherrschen lässt.

Über Tacton

Bereits seit 1998 verbindet Tacton mit seinen Lösungen Kunden, Produkte und Fertigung. Als einer der weltweit führenden Anbieter von CPQ-Lösungen (Configure Price Quote), unterstützt Tacton mit seiner Cloud-basierten Plattform Unternehmen dabei, komplexe Produkte besser entwerfen, konfigurieren und verkaufen zu können. Die grundlegenden Technologien basieren auf Forschungen zur künstlichen Intelligenz und ermöglichen durchgängige Abläufe und Prozesse - vom Vertrieb über das Engineering bis hin zur Fertigung. Das gewährleisten die vorhandenen Integrationen für alle produktionsrelevanten Systeme. Weltweit verlassen sich zahlreiche führende Fertigungsunternehmen auf die Lösungen von Tacton, darunter ABB, Bosch, Caterpillar Propulsion, Daimler, MAN, Mitsubishi, Siemens und Yaskawa. Tacton hat seinen Hauptsitz in Stockholm (Schweden) und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Polen. Außerdem verfügt Tacton über ein globales Netzwerk aus Partner und Resellern. Mehr unter http://www.tacton.com.

