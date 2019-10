Tadano Group lance le site Web de grues mobiles d'occasion Demag, conçu par Sandhills Global

LINCOLN, Nebraska, 10 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Demag, l'un des principaux fabricants mondiaux de grues, a récemment lancé un nouveau site Web, Used.DemagMobileCranes.com pour présenter les grues tout-terrain, les grues sur chenilles et d'autres équipements de levage d'occasion de la société à vendre. Web Management Consultants Ltd, un important développeur de sites Web, fournisseur de services hébergés et agence média que Sandhills East a acquis plus tôt cette année, a conçu le nouveau site Web de grues mobiles d'occasion. Sandhills East est une filiale de Sandhills Global.

Tadano Ltd. a annoncé le 31 juillet 2019 qu'elle avait finalisé l'acquisition des activités de grues mobiles de Demag de Terex Corporation pour environ 215 millions (USD). L'acquisition comprenait des grues tout-terrain, l'usine Demag à Zweibrücken, en Allemagne, et huit filiales de Terex, y compris des points de vente et de service, selon le Tadano Group.

« L'objectif à long terme du Tadano Group est de devenir le leader mondial de l'industrie des engins de levage, et l'acquisition de grues mobiles de Demag est une étape essentielle pour atteindre cet objectif », a déclaré Koichi Tadano, président-directeur général du Tadano Group, lors d'une déclaration aux clients du fabricant. « Demag produit depuis longtemps quelques-unes des meilleures grues mobiles au monde », a-t-il ajouté.

Demag a une longue et riche histoire, qui remonte à 1827. En 1890, la société qui allait devenir Demag commença à produire ses premiers appareils de levage en Allemagne pour les mines de charbon et les aciéries. Terex a acquis la société en 2002. Demag fabrique actuellement 15 modèles de grues tout-terrain et sept modèles de grues sur chenilles.

À propos de Sandhills Global

Sandhills Global est une société de traitement des informations dont le siège est situé à Lincoln, dans le Nebraska. Nos produits et services collectent, traitent et distribuent des informations sous forme de publications spécialisées, de sites Web et de services en ligne qui relient les acheteurs et les vendeurs à travers les secteurs du camionnage, de l'agriculture, de la construction, de l'équipement lourd, de l'aviation et de la technologie. Notre approche intégrée sectorielle envers les services et les technologies hébergés offre des solutions qui permettent aux entreprises de toutes envergures de mener leurs activités avec efficacité et de se développer de façon sécuritaire, rentable et fructueuse. Sandhills Global—nous sommes le nuage.

Contact Sandhills

www.Sandhills.com

human-resources@Sandhills.com

(402) 479-2181

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg

SOURCE Sandhills East