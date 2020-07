TAICCA e CATCHPLAY anunciam investimento conjunto na SCREENWORKS ASIA para desenvolver usina de conteúdo de Taiwan

A CATCHPLAY é a distribuidora líder para filmes internacionais em Taiwan, com filmes como La La Land: Cantando Estações , Green Book: O Guia e Parasita em sua produção recente. Seu serviço de streaming, o CATCHPLAY+, é um dos poucos serviços de conteúdo digital que têm se expandido com sucesso a mercados internacionais, tendo mais de 6 milhões de usuários até o momento em operações em Taiwan, Cingapura e Indonésia. Empregando mais de uma década de experiência no setor de conteúdo, a CATCHPLAY teve uma notável lista de investimentos em filme, incluindo o financiamento de filmes de Hollywood O Regresso, Assassin's Creed e Silêncio do diretor Martin Scorsese, além de 20 Once Again, uma coprodução com a CJ Entertainment da Coreia. Em 2019, a CATCHPLAY, em parceria com a HBO Asia da Warner Media, empreendeu a distribuição de sua primeira série dramática taiwanesa original: The World Between Us , e viu a série de TV se tornar a série de fala mandarina de maior sucesso do ano.

Hsiao-Ching TING, membro do conselho da TAICCA, declarou: "Com uma rede de distribuição particular e experiência investindo em produções internacionais, a CATCHPLAY tem sido uma distribuidora de filmes internacionais e programas de televisão. Ao investir no desenvolvimento de filmes taiwaneses, a TAICCA espera alavancar os canais de distribuição internacionais da CATCHPLAY e reverter tendências de longa data ao exportar filmes produzidos em Taiwan, em consonância com as estratégias de "internacionalização" e "criação de marca" da agência que a TAICCA busca realizar ao trabalhar com a CATCHPLAY para estabelecer uma base para que o conteúdo original de Taiwan integre o mercado global, capacitando Taiwan a se tornar uma colaboradora influente de conteúdo original em todo o mundo.

"Nós costumávamos atuar conforme as regras do setor internacional de conteúdo para trazer bom conteúdo internacional ao público taiwanês. Agora chegou a hora de alavancar nossa experiência do mercado internacional para levar as obras originais de Taiwan ao mundo", declarou Daphne YANG, CEO da CATCHPLAY: "É uma honra que a TAICCA favorece esse conceito e nossa capacidade de equipe. Nós esperamos que essa parceria possa ajudar o setor de filme e televisão taiwanês a construir uma nova plataforma alinhada com padrões internacionais".

O foco principal da SCREENWORKS ASIA será a produção e distribuição de conteúdo de entretenimento original taiwanês premium voltado a públicos internacionais. A SCREENWORKS ASIA seleciona vários temas de interesse internacional para o desenvolvimento, concentrando-se principalmente em filmes, minisséries, e entretenimento factual para lançamentos teatrais, TV, ou serviços de streaming com a criação de um IP global diversificado entre vários setores da indústria como sua meta de longo prazo.

O primeiro projeto anunciado da SCREENWORKS ASIA é a sequência de uma das séries de drama em mandarim de maior sucesso de 2019: The Making of An Ordinary Woman II. The Making of An Ordinary Woman e The World Between US foram indicados como dois dos principais programas em mandarim de 2019, classificados respectivamente com 8,6 e 9,2 no IMDb, o serviço internacional de classificação de conteúdo, e atingiram muitas centenas de milhões de espectadores na Ásia e ao redor do mundo. Ambos os programas foram de Taiwan e apresentados aos streamers na CATCHPLAY+. Cinco outros projetos também foram anunciados pela SCREENWORKS ASIA com a fotografia principal para dois deles iniciando este verão.

Desde sua fundação no ano passado, a TAICCA se empenhou para trabalhar em IPs com notável potencial de facilitar seu desenvolvimento. Dentre eles, o curta de artes marciais: The Method of Breathing do renomado diretor Yi LIU, o projeto vencedor selecionado ao final do ano passado pela Taipei Golden Horse Film Project Promotion, tem percebido seu desenvolvimento acelerar por meio da plataforma estabelecida da TAICCA e participou da IP Showcase do Mercado Europeu de Filmes deste ano em Berlim. A SCREENWORKS ASIA também desenvolverá um drama de TV e um filme com o mesmo nome, criando o palco para que o setor de conteúdo e os criadores saltem para o mercado internacional.

A TAICCA utiliza o Fundo de Desenvolvimento para investir em setores diversificados e preencher lacunas da indústria, construindo sistematicamente um ecossistema para filmes com conteúdo relacionado a Taiwan. A TAICCA vai continuar colaborando com o setor de governo e privado para receber coinvestidores adicionais para a promoção e o desenvolvimento do setor de conteúdo cultural de Taiwan.

FONTE Taiwan Creative Content Agency

