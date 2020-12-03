TAICCA и Golden Horse FPP Series представляют перспективные предложения для иностранных инвесторов

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Taiwan Creative Content Agency

Dec 03, 2020, 05:28 ET

ТАЙБЭЙ, 3 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 19 ноября Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) организовало международный питчинг сериалов, отобранных на платформе Golden Horse Film Project (FPP), для местных и зарубежных потенциальных покупателей. В рамках первого сотрудничества между TAICCA и Golden Horse FPP Series на Тайване были отобраны 11 команд для представления своих идей на форуме Taiwan Creative Content Fest (TCCF), организованном агентством TAICCA в целях поиска возможностей для реализации международных проектов совместного производства.

TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors
TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors
TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors
TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors TAICCA and Golden Horse FPP Series Introduce Promising Proposals to International Investors

На пресс-конференции 10 ноября агентство TAICCA объявило об инвестиционной программе "Last Stage" («Последний этап»). С учетом международных операций, связанных с производством и распространением продукции, на оригинальные работы в Тайване агентство TAICCA может выделить до 300 тыс. долл. США. Совместно с компанией Golden Horse FPP агентство TAICCA также пригласило зарубежных покупателей, включая PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp и HBO Asia. Если съемочные группы достигнут договоренности с этими покупателями, то они смогут получить право на участие в инвестиционной программе TAICCA.

В своем вступительном слове президент TAICCA КФ ХЬЮ (CF HU) подчеркнула, что кинематографические и телевизионные платформы всегда стремились приобретать выдающиеся сериалы. Пригласив более 40 покупателей из многочисленных стран совместно с Golden Horse FPP, агентство TAICCA познакомит с оригинальными сериалами из Тайваня весь мир. Хотелось бы надеяться, что осуществляемая агентством TAICCA программа "Last Stage" поможет местным творческим группам найти зарубежных инвесторов.

В этом году к названию компании Golden Horse FPP впервые добавлено слово Series. Предварительный отбор прошли заявки, представленные такими выдающимися продюсерами и авторами как Вэй-Хао ЧЭН (Wei-Hao CHENG), Лайра ФУ (Lyra FU), Фиш ВАН (Fish WANG); обладатель премии Golden Bell Чунь-Ян ЛИНЬ (Chun-Yang LIN), Вэй-Лин ЧЭНЬ (Wei-Ling CHEN), Тьен-Ю ФУ (Tien-Yu FU), Луо-Йин У (Luo-Ying WU), Рэй ЦЗЯН (Ray JIANG), Йин-Тин ЦЭН (Ying-Ting TSENG), Цзи ЧЖАН (Jie ZHAN).

В ходе мероприятия г-жа ХЬЮ помогала представлять эти сериалы покупателям. Творческие группы, подавшие заявки, также представили свои истории в различных форматах. Помимо презентаций, некоторые группы представляли на рассмотрение бумажные модели, трейлеры и графические изображения. Пользуясь различными видео-, аудио- и текстовыми платформами, покупатели в режиме онлайн поднимали все типы вопросов, касающихся бюджетов, масштабов, стран совместного производства, графиков, жанров, сюжетных линий и персонажей. Они также вносили свои предложения относительно того, как доводить представленные материалы до совершенства.

После этого мероприятия некоторые творческие группы, подававшие заявки, говорили о волнении, которое ощущали в связи с тем, что увидели большее число покупателей из разных частей мира, нежели ожидалось. В отличие от переговоров с отдельными покупателями в ходе конференции Golden Horse FPP это была особая возможность предстать перед группой потенциальных инвесторов. «Я хочу поблагодарить TAICCA за эту возможность — теперь мы можем яснее понимать ожидания международных платформ, скорректировать свою работу и лучше подготовиться к участию в международных проектах совместного производства».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345662/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg  
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345663/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345664/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpg

SOURCE Taiwan Creative Content Agency

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