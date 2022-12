TAICCA promueve las publicaciones más sobresalientes del mercado editorial de Taiwán para su traducción al español.

GUADALAJARA, Mexico, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante el periodo del 4 de diciembre al 26 de noviembre de 2022, profesionales de todo el mundo visitaron México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria del libro más importante del mercado editorial en español.

TAICCA-Taiwan Showcasing at Guadalajara International Book Fair 2022-1

Con el objetivo de apoyar a las industrias locales de Taiwán en su expansión a los mercados internacionales en otras lenguas, este año TAICCA organizó la asistencia física del Pabellón de Taiwán y solicitó la asistencia de agentes literarios profesionales y expertos de Taiwán para participar en todos los intercambios y eventos de promoción durante la FIL Guadalajara.

Así mismo, Taicca publicó una muestra de traducciones al español de las obras más sobresalientes elegidas por la iniciativa Book From Taiwan (BFT), junto con los perfiles de sus autores, con el fin de proporcionar un puente entre las lenguas y abrir nuevas oportunidades para su venta de derechos.

Gracias al trabajo anterior, profesionales de la edición en castellano tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad el ingenuo de las obras taiwanesas. Estos esfuerzos ilustran la capacidad que tiene TAICCA para asistir a los editores locales que buscan nuevos mercados, mejorando su visibilidad y oportunidades de negocio en el campo de la propiedad intelectual en el mundo de habla española.

De acuerdo con el CEO de TAICCA, Izero Lee, la industria editorial es un ejemplo de cómo sus contenidos culturales pueden ser fuente para su posterior adaptación. En consecuencia, es claro que Taiwán ofrece ricas y diversas obras que tienen el potencial de expandirse a los diferentes mercados de traducción. TAICCA alienta a los editores locales a expandirse a estos mercados y buscará todas las formas para superar las barreras del lenguage.

"La misión de TAICAA —en palabras de Lee— es introducir las obras de Taiwán a las diferentes lenguas y permitir a más agentes internacionales conocer estos títulos. En momentos cuando el nombre de Taiwán recibe especial atención, debemos encontrar las mejores oportunidades de comunicación física mientras las restricciones por Covid han disminuido y así expandirse a otros mercados."

Este año, el Pabellón de Taiwán se tituló "Historias más allá de los libros". El artista y diseñador de portadas, Wu Jui-Che fue invitado a colaborar y crear el concepto visual del stand pensando en la vida común de las calles de Taiwán y el título más reciente de la autora e ilustradora Bei Lynn, Practicando decir adiós (cuyos derechos se encuentran en negociación para el mercado hispano).

Con la misma alegría, Wu colaboró en el diseño de una cinta adhesiva con un contenido imaginario y cultural tomado de la obra de Bei Lynn. Este souvenir se regaló a los asistentes del pabellón para transmitir el entusiasmo de los organizadores y staff del stand por expandirse a nuevos territorios.

Con el objetivo de crear puentes entre las lenguas, el agente de derechos en B. K. Agency y pasado editor en Penguin Random House Mexico, Ulises Benítez, fue invitado a colaborar en el Pabellón de Taiwán como director de derechos del stand y ofrecer la ayuda necesaria a todos los profesionales interesados en la diversidad de las publicaciones de Taiwán.

En total, 51 editores taiwaneses participaron durante la FIL Guadalajara 2022 con 149 títulos en exhibición. La obras fueron categorizadas en cuatro secciones, que incluyeron la selección de Books from Taiwan; obras premiadas (Golden Tripod Awards, Taiwan Literature Awards, etc.); títulos recomendados; y títulos con derechos vendidos al extranjero). Estas dos últimas categorías fueron creadas por un equipo profesional y público familiares del mercado en español.

Dentro de la categoría de Books from Taiwan, diez libros ilustrados infantiles fueron seleccionados y traducidos al español. Se incluyeron La clase de natación de Kerry Fu de Lai Ma, La montaña que se enfada, de Chen Yu-Lin (dentro de la lista de ilustradores de la Feria de Bologna), La rana justiciera Río, Arroyo, Lago de Liu Chen-kuo, La hija de Herácles de Mao Yu, así como otros títulos Hijo de Formosa (vendido a múltiples lengas), Tocar y hablar de Jimmy Liao, y el popular autor Animo Chen que con sus obras ha incursionado en los mercados de habla española con Una corta elegía y Misiva de amor.

Adicionalmente, dos categorías especiales "Taiwan Comic City" y "Books to Screen" se incluyeron para presentar la diversidad de las publicaciones de Taiwán. Entre los títulos seleccionados, se encontraron los cómics The Vicious Case Files: Invisible Kills, Yan, On Happiness Road, y las obras para su adaptación a la pantalla Working for a Crime Group as a Scriptwriter, The Skybridge, A police daily, etc.

Además de organizar el Pabellón de Taiwán, TAICCA asistió a los editores de la isla en su labor de promoción a los agentes profesionales. Por otro lado, invitó a los representantes de ferias de libro internacionales para intercambiar ideas durante la inauguración del Pabellón de Taiwán.

Durante el periodo de exhibición para profesionales, el Pabellón de Taiwán fue anfitrión de más de 50 sesiones de trabajo de promoción, que incluyeron visitas grupales con colegas de Argentina y Latinoamérica. En otro momento, se realizó un intercambio con los invitados del fellowship de la FIL Guadalajara de Latvia, Eslovenia, Brasil, Finlandia, Hungría, Canadá e Italia para intercambiar información sobre la situación de las publicaciones en sus países y el desarrollo de los libros para niños y otros materiales gráficos.

Parte del trabajo de los colaboradores del pabellón fue la promoción de la subvención para la traducción de obras originales de Taiwán (GPT) que se discutió en todas las sesiones de trabajo. Además de las reuniones con agentes y editores, se realizó una plática para profesionales en colaboración con FIL Guadalajara. Como directos de derechos del pabellón, Ulises Benítez se encargó de inaugurar la plática, presentar la inciatiba BFT y presentar números y estadísticas de la industria del libro en Taiwán.

La editora en jefe de Emily Publishing Co., Emily Ching-chun Chuang presentó una muestra de obras de no ficción y un perfil sobre su experiencia en diferentes ferias de libro internacionales. La jefa de derechos de Global Kids Books Sierra Lai compartió sus impresiones sobre el mercado del libro infantil en Taiwán. La agente senior de Bardon-Chinese Media Agency Hsieh Meng-ying compartió su experiencia sobre el trabajo de representación de derechos y cómo las ilustraciones de los creadores ayudan a los editores en castellano a comprender mejor la producción intelectual de Taiwán.

Al terminar la plática, los asistentes insitieron en conocer más detalles sobre la subvención económica para la traducción de obras originales de Taiwán (GPT), la venta de derechos y el desarrollo del audiolibro en la isla. Como conclusión, la Fundación de la Feria del Libro de Taipéi presentó un video sobre la exhibición del próximo año y lanzó una invitación al evento.

Los libros que se exhibieron en el Pabellón de Taiwán fueron donados a una biblioteca local al terminar la feria. Esperamos que estos materiales ayuden a los lectores a conocer más sobre las publicaciones de Taiwán.

Pabellón de Taiwán en línea durante la pasada FIL Guadalajara: https://booksfromtaiwan.taicca.tw/spanish

Catálogo de libros de Taiwan: https://booksfromtaiwan.taicca.tw/spanish/acerca-de-taiwan

Books From Taiwan, la iniciativa doméstica de promoción de derechos: https://booksfromtaiwan.tw/

FUENTE Taiwan Creative Content Agency

