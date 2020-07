TAICCA y CATCHPLAY anuncian una inversión conjunta en SCREENWORKS ASIA para desarrollar la usina de contenidos de Taiwán

CATCHPLAY es la distribuidora de películas internacionales líder en Taiwán, con títulos tales como La La Land: Ciudad de sueños (también conocida como La La Land: Una historia de amor) , Green Book: Una amistad sin fronteras y Parásitos en su cartelera más reciente. Su servicio de streaming , CATCHPLAY+, es uno de los pocos servicios de contenido digital que se han expandido a los mercados internacionales, contando a la fecha con más de 6 millones de usuarios entre las operaciones de Taiwán, Singapur e Indonesia. Basándose en su experiencia de más de una década en la industria de contenidos, CATCHPLAY ha tenido una destacada cartelera de inversiones en películas, incluyendo la financiación de las películas de Hollywood Revenant: El renacido , Assassin's Creed y Silencio del director Martin Scorsese, además de 20 Once Again , una coproducción con CJ Entertainment de Corea. En 2019, CATCHPLAY –asociada con HBO Asia de Warner Media- se hizo cargo de la distribución de su primera serie dramática original taiwanesa, The World Between Us y vio a la serie de TV convertirse en la más exitosa del año en habla mandarín.

La presidenta del Directorio de TAICCA, Hsiao-Ching TING, afirma: "Con una red de distribución propia y la experiencia de invertir en producciones internacionales, CATCHPLAY ha sido un distribuidor de larga data de películas y programas de televisión internacionales. Al invertir en el desarrollo de películas taiwanesas, TAICCA espera aprovechar los canales de distribución internacional de CATCHPLAY y revertir las tendencias de larga data mediante la exportación de películas producidas en Taiwán, en concordancia con las estrategias de "internacionalización" y "creación de marca" de la agencia. TAICCA está ansiosa de trabajar con CATCHPLAY para establecer los cimientos que permitan integrar los contenidos de Taiwán con el mercado mundial, facultando a Taiwán para que se convierta en un influyente contribuyente de contenido original en todo el mundo.

"Solíamos jugar según las reglas de la industria del contenido internacional para llevar buen contenido internacional al público taiwanés. Ahora ha llegado el momento de aprovechar nuestra experiencia en el mercado internacional para llevar a todo el mundo las obras originales de Taiwán", manifestó la directora ejecutiva de CATCHPLAY, Daphne YANG. "Es un honor que TAICCA favorezca este concepto y la capacidad de nuestro equipo. Esperamos que esta asociación pueda ayudar a la industria cinematográfica y televisiva de Taiwán a desarrollar una nueva plataforma en línea con los estándares internacionales".

SCREENWORKS ASIA se centrará en producir y distribuir contenido original de entretenimiento taiwanés con calidad premium, dirigido al público internacional. SCREENWORKS ASIA selecciona diversos temas de interés internacional para desarrollar, enfocándose principalmente en películas, miniseries y entretenimiento fáctico para estrenos en salas de cine, televisión o servicios de streaming, con la creación de una P.I. mundial diversificada e intersectorial como su objetivo a largo plazo.

El primer proyecto de SCREENWORKS ASIA anunciado es la secuela de una de las series dramáticas en habla mandarín más exitosas de 2019, The Making of An Ordinary Woman II. The Making of An Ordinary Woman y The World Between US fueron nominadas como los dos mejores programas en habla mandarín de 2019, con un puntaje de 8,6 y 9,2 respectivamente en IMDb -el servicio de calificación de contenido líder a nivel internacional- y llegaron a muchos cientos de millones de espectadores en Asia y el resto del mundo. Ambos programas provenían de Taiwán y se presentaron a los streamers en CATCHPLAY+. Cinco proyectos más fueron también anunciados por SCREENWORKS ASIA, al tiempo que la fotografía principal para dos de ellos comienza este verano.

Desde su establecimiento el año pasado, TAICCA se ha esforzado en trabajar en P.I. con un potencial destacado para facilitar su desarrollo. Entre ellos, el cortometraje de artes marciales The Method of Breathing a cargo del vanguardista director Yi LIU -proyecto ganador seleccionado a fines del año pasado por la Taipei Golden Horse Film Project Promotion- ha visto su desarrollo acelerarse a través de una plataforma establecida por TAICCA y participado en la Muestra de P.I. en el Mercado de Cine Europeo de este año en Berlín. SCREENWORKS ASIA también desarrollará una telenovela y una película del mismo nombre, creando un escenario para que la industria de contenidos y los creadores puedan lanzarse al mercado internacional.

TAICCA utiliza al Fondo de Desarrollo para invertir en industrias diversificadas y llenar los vacíos en las mismas, construyendo sistemáticamente un ecosistema para las películas con contenido relacionado con Taiwán. TAICCA continuará colaborando con el gobierno y el sector privado con el propósito de dar la bienvenida a nuevos coinversores para la promoción y el desarrollo de la industria de contenidos culturales de Taiwán.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221272/P1_TAICCA.jpg

