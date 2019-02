Taiho Pharmaceutical et Cullinan Oncology établissent une collaboration en vue de développer le TAS6417, un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de l'EGFR

– Un premier essai sur l'homme portant sur des insertions sur l'exon 20 de l'EGFR débutera en 2019 –

TOKYO et CAMBRIDGE (Massachusetts), 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. et Cullinan Oncology, LLC ont annoncé le 5 février un accord en vue de développer le TAS6417, un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de l'EGFR (de l'anglais « epidermal growth factor receptor », c.-à-d. « récepteur du facteur de croissance épidermique ») découvert par Taiho Pharmaceutical.

Selon les termes de cet accord, Taiho Pharmaceutical accordera à Cullinan Pearl, une société américaine récemment créée sous l'égide de Cullinan Oncology, une licence mondiale exclusive, hors Japon, pour le développement et la commercialisation du TAS6417. Taiho Pharmaceutical recevra un paiement initial, des paiements correspondant à des étapes réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances basées sur les ventes nettes. Taiho Ventures, LLC, bras stratégique de capital-risque d'entreprise du groupe Cullinan Oncology, financera la série A de Cullinan Pearl.

« L'équipe de recherche sur les médicaments de Taiho a créé une molécule unique ciblant les mutations par insertion sur l'exon 20 de l'EGFR à l'aide de la technologie brevetée de sa plateforme de découverte de médicaments. Cette alliance, l'une des premières du genre chez Taiho Pharmaceutical, permet à notre organisation d'optimiser l'affectation de ses ressources de recherche et développement et d'accélérer son développement mondial lui donnant accès à des ressources et des talents externes. Nous sommes ravis de nous associer à Cullinan Oncology et à son équipe de direction expérimentée afin de proposer ce traitement novateur aux patients atteints de CPNPC », a déclaré Teruhiro Utsugi, directeur général de Taiho Pharmaceutical.

Cullinan Pearl utilisera la plateforme de services partagés de Cullinan Oncology pour développer le TAS6417, qui repose sur une équipe de gestion centrale et un réseau de collaborateurs intégrés pour contribuer au développement d'actifs précliniques et cliniques.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Taiho Pharmaceutical et Taiho Ventures afin d'étudier l'utilité de ce nouveau médicament chez une population de patients dont les options sont actuellement limitées. Nous remercions Taiho d'avoir confiance en la capacité de notre équipe à mettre en œuvre le développement clinique de cet actif particulièrement intéressant », a déclaré Owen Hughes, PDG de Cullinan Oncology.

À propos du TAS6417

Le TAS6417 est un inhibiteur de la tyrosine kinase disponible par voie orale, conçu pour cibler les mutations activatrices de l'EGFR. La molécule a été conçue pour inhiber les variantes de l'EGFR présentant des mutations par insertion sur l'exon 20, tout en épargnant l'EGFR de type sauvage. Le TAS6417 est un candidat clinique pour le CPNPC causé par des mutations par insertion sur l'exon 20 de l'EGFR et devrait constituer une nouvelle option thérapeutique pour les patients présentant des besoins médicaux encore non satisfaits.

À propos de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Taiho Pharmaceutical, une filiale d'Otsuka Holdings Co., Ltd., est une société de spécialités pharmaceutiques axée sur la recherche et le développement et spécialisée dans trois domaines : oncologie, allergologie/immunologie et urologie. Sa philosophie d'entreprise se fonde sur un engagement : « Nous nous efforçons d'améliorer la santé humaine et d'enrichir la société en donnant le sourire aux gens. » Dans le domaine de l'oncologie tout particulièrement, Taiho Pharmaceutical est reconnue comme un chef de file au Japon en matière de développement de médicaments novateurs contre le cancer, une réputation qui grandit rapidement grâce aux importants efforts de recherche et développement qu'elle déploie à l'échelle mondiale. Dans les autres domaines, la société crée et commercialise des produits de qualité qui traitent efficacement les pathologies et peuvent aider à améliorer la qualité de vie des gens. Accordant toujours la priorité aux patients, Taiho Pharmaceutical vise également à proposer des médicaments en vente libre qui aident les gens à mener une vie riche et satisfaisante.

À propos de Taiho Ventures

Taiho Ventures, LLC est le bras stratégique de capital-risque d'entreprise de Taiho Pharmaceutical Co. Ltd., une société japonaise de spécialités pharmaceutiques se concentrant sur l'oncologie, l'allergologie/immunologie et l'urologie. Avec un fonds d'investissement récemment porté à 300 millions de dollars, Taiho Ventures s'intéresse aux sociétés oncologiques aux premiers stades précliniques ainsi qu'aux entreprises technologiques développant des plateformes pour ses principaux domaines thérapeutiques. Taiho Ventures compte examiner la grande variété des modalités qu'offrent les produits biologiques et les petites molécules. Outre les investissements de capitaux propres, la société considérera également les investissements en options et les sociétés essaimées.

À propos de Cullinan Oncology

Cullinan Oncology a été créée afin de développer un portefeuille diversifié d'opportunités à actif unique très prometteuses dans le domaine de l'oncologie, par des moyens internes et externes, en adoptant pour cela un modèle unique et rentable qui tire parti d'une équipe de gestion centrale et un modèle de services partagés pour gagner en rapidité et en efficacité. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.cullinanoncology.com.

