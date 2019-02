Taiho Pharmaceutical und Cullinan Oncology haben eine Zusammenarbeit für die Entwicklung von TAS6417, einem neuartigen EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor, bekannt gegeben

TOKYO und CAMBRIDGE, Massachusetts, 5. Februar 2019 /PRNewswire/ --

-FIH-Studie im Bereich EGFR-Exon-20- Insertionsmutationen wird 2019 durchgeführt-

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. und Cullinan Oncology, LLC haben am 5. Februar eine Vereinbarung für die Entwicklung von TAS6417, einem neuartigen von Taiho Pharmaceutical entdeckten EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitor (epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor), bekannt gegeben.

Gemäß den Vertragsbedingungen erteilt Taiho Pharmaceutical eine exklusive, weltweit gültige Lizenz (ohne Japan) für die Entwicklung und den Vertrieb von TAS6417 an Cullinan Pearl, einem neu gegründeten Unternehmen mit Sitz in den USA, das Teil von Cullinan Oncology ist. Taiho Pharmaceutical erhält eine Vorabzahlung, Zulassungs- und Vertriebsmeilensteine sowie Lizenzgebühren auf Basis des erzielten Nettoumsatzes. Taiho Ventures, LLC, ein strategischer Corporate Venture-Unternehmensbereich von Taiho Pharmaceutical, wird zusammen mit Cullinan Oncology finanzielle Mittel für die Serie A von Cullinan Pearl bereitstellen.

„Das Medikamentenforschungsteam von Taiho hat ein einzigartiges Molekül entwickelt, das mittels der Technologie für eine proprietäre Plattform zur Wirkstoffentdeckung auf EGFR-Exon-20- Insertionsmutationen ausgerichtet ist. Durch diese Allianz – eine der ersten dieser Art bei Taiho Pharmaceutical – kann unsere Organisation ihre F&E-Ressourcenallokation optimieren und die weltweite Entwicklung beschleunigen, indem wir Zugang zu externen Talenten und Ressourcen erhalten. Wir freuen uns, mit Cullinan Oncology und dessen erfahrenen Managementteam zusammenzuarbeiten, um diese neuartige Behandlung NSCLC-Patienten zur Verfügung zu stellen", sagt Teruhiro Utsugi, Managing Director von Taiho Pharmaceutical.

Cullinan Pearl wird die gemeinsame Dienstleistungsplattform von Cullinan Oncology nutzen, um TAS6417 zu entwickeln. Diese wird durch ein zentrales Managementteam und ein Netzwerk aus integrierten Mitarbeitenden unterstützt, um die Entwicklung von präklinischen und klinischen Wirkstoffen anzukurbeln.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Taiho Pharmaceutical und Taiho Ventures, um den Nutzen dieses neuartigen Wirkstoffes für eine Patientenpopulation mit bisher beschränkten Möglichkeiten zu untersuchen. Wir sind dankbar dafür, dass Taiho unserem Team zutraut, die klinische Entwicklung dieses spannenden Wirkstoffs durchzuführen", sagt Owen Hughes, CEO von Cullinan Oncology.

Informationen zu TAS6417

TAS6417 ist ein oral verfügbarer Tyrosinkinase-Inhibitor, mit dem aktivierende Mutationen im epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor (EGFR) bekämpft werden. Das Molekül wurde entwickelt, um EGFR-Varianten mit Exon-20-Insertionsmutationen zu unterdrücken, während Wildtyp-EGFR geschont werden. TAS6417 ist ein klinischer Kandidat für NSCLC, angekurbelt durch EGFR-Exon-20- Insertionsmutationen, und dürfte zu einer neuartigen Therapieoption für Patienten mit unbefriedigten medizinischen Bedürfnissen werden.

Informationen zu Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan)

Taiho Pharmaceutical, eine Tochtergesellschaft von Otsuka Holdings Co., Ltd., ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes, spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die drei Gebiete Onkologie, Allergien und Immunologie sowie Urologie konzentriert. Seine Unternehmensphilosophie ist in der Form eines Versprechens ausgedrückt: „Wir streben nach einer Verbesserung der menschlichen Gesundheit und wollen zur Bereicherung der Gesellschaft beitragen.» Taiho Pharmaceutical gilt vor allem auf dem Gebiet der Onkologie als ein führendes Unternehmen in Japan und auf der ganzen Welt in Bezug auf die Entwicklung von auf Beweisen basierenden Arzneimitteln für die Krebsbehandlung. Außer auf dem Gebiet der Onkologie produziert das Unternehmen andere Qualitätsprodukte, mit denen Krankheiten effektiv behandelt und die Lebensqualität von Menschen verbessert werden kann. Da bei Taiho Pharmaceutical Kunden stets an erster Stelle stehen, beabsichtigt das Unternehmen auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel anzubieten, die dem Bedürfnis der Menschen nach einem erfüllten Leben gerecht werden.

https://www.taiho.co.jp/en/

Informationen zu Taiho Ventures

Taiho Ventures, LLC ist der strategische Corporate Venture Capital-Unternehmensbereich von Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., einem japanischen, auf Onkologie, Allergie und Immunologie, und Urologie konzentrierten Spezialpharmaunternehmen. Taiho Ventures, das sein verwaltetes Vermögen kürzlich auf USD 300 Millionen erweitert hat, prüft Frühphasen-Unternehmen der präklinischen Onkologie sowie Plattformtechnologieunternehmen für unsere therapeutischen Kernbereiche. Taiho Ventures wird die Vielfalt der Modalitäten sowohl für Biologika als auch für niedermolekulare Verbindungen überprüfen. Das Unternehmen wird neben den reinen Beteiligungen auch einen Optionsansatz und Ausgliederungen in Betracht ziehen.

Informationen zu Cullinan Oncology

Cullinan Oncology wurde gegründet, um ein diversifiziertes Portfolio mit vielversprechenden Möglichkeiten im Bereich Onkologie sowohl mit internen als auch externen Mitteln zu entwickeln. Dabei soll ein einzigartiges, kosteneffizientes Modell verwendet werden, das ein zentrales Managementteam und ein Modell der gemeinsamen Dienste nutzt, um das Tempo und die Effizienz zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cullinanoncology.com.

