Taiho Ventures porte son fonds commun de placement à hauteur de 300 millions de dollars des États-Unis afin de continuer des investissements de qualité et d'accélérer une innovation ouverte

MENLO PARK, Californie et TOKYO, 16 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Taiho Ventures, LLC, branche stratégique de capital-risque d'entreprise de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., a annoncé le 16 octobre que Taiho Ventures a augmenté de 250 millions de dollars des États-Unis son fonds commun de placements, portant ainsi le capital initial de 50 millions US $ à 300 millions US $. Cette augmentation du fonds commun de placement est une illustration de l'engagement ferme de Taiho Ventures envers son soutien constant des jeunes entreprises novatrices de la biotechnologie, poursuivant des activités reposant une science à la pointe du progrès dans un but de découverte de médicaments d'avant-garde. Taiho Pharmaceutical vise également à accélérer une innovation ouverte grâce à ces efforts d'investissement.

Taiho Ventures recherche activement autour du globe des opportunités d'investissement dans de jeunes entreprises prometteuses, réalisant des découvertes de médicaments novateurs premiers de leur catégorie et établissant des technologies de plateformes uniques, essentiellement dans le domaine de la carcinologie et en tirant parti des ressources que Taiho Pharmaceuticala a rassemblées en tant que pionnier des médicaments par voie orale contre le cancer. Depuis ses débuts en 2016, Taiho Ventures a édifié un portefeuille d'investissements novateurs, lequel rassemble Arcus Biosciences, PACT Pharma, Harpoon Therapeutics, Storm Therapeutics, ORIC Pharmaceuticals et Quentis Therapeutics.

Avec Arcus Biosciences, premier investissement de Taiho Ventures, Taiho Pharmaceutical a conclu en septembre 2017 une convention d'option en vue du développement exclusif sous licence et des droits de commercialisation de produits candidats dans les programmes de projets Arcus au Japon et dans le reste de l'Asie (à l'exception de la Chine). Taiho Pharmaceutical a exercé en juillet 2018 son droit d'option sur l'AB928 d'Arcus, antagoniste des récepteurs de l'adénosine.

« Taiho Pharmaceutical a pour objectif d'être une société mondiale de carcinologie, » a déclaré Masayuki Kobayashi, président et directeur représentant de Taiho Pharmaceutical. « Nous effectuons une R&D innovante dans de nouveaux médicaments originaires du Japon et reposant sur nos installations de recherches en vue de la découverte de médicaments à Tsukuba dans la préfecture d'Ibaraki. Ceci a permis d'apporter de nombreux composés en étude clinique.* Outre ses découvertes en interne de pivots des médicaments, Taiho Pharmaceutical continuera également à accéder à des innovations révolutionnaires, en particulier dans le domaine de la carcinologie et par l'intermédiaire de Taiho Ventures dans un effort visant à consolider davantage ses capacités de découverte de médicaments. »

* Pour obtenir des détails sur les composés en cours de développement, consultez le site web suivant : https://www.taiho.co.jp/en/science/pipeline/

À propos de Taiho Ventures, LLC

Taiho Ventures, LLC est la branche stratégique de capital-risque d'entreprise de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., société japonaise de spécialités pharmaceutiques se concentrant sur la carcinologie, l'allergie et immunologie, et l'urologie. Taiho Ventures s'intéresse à des sociétés de carcinologie aux premiers stades précliniques ainsi qu'à des sociétés de plateformes technologiques pour nos zones essentielles de produits thérapeutiques. Taiho Ventures examinera la vaste diversité de modalités se rapportant à la fois aux produits biologiques et aux petites molécules. La Société considérera également le type d'option d'investissements et essaimages en plus des investissements uniquement de capitaux propres.

À propos de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Taiho Pharmaceutical, filiale d'Otsuka Holdings Co., Ltd. (https://www.otsuka.com/en/), est une société de spécialités pharmaceutiques pilotée par une recherche-développement focalisée sur trois domaines, la carcinologie, l'allergie et immunologie, et l'urologie. Sa philosophie d'entreprise se présente sous la forme d'un engagement : « Nous nous efforçons d'améliorer la santé des personnes et d'apporter notre contribution à une société enrichie de sourires. » Dans le domaine de la carcinologie en particulier, Taiho Pharmaceutical est renommée comme une société de premier plan au Japon en raison de son développement de médicaments novateurs pour le traitement du cancer, et sa réputation s'étend rapidement grâce aux efforts qu'elle déploie à l'échelle mondiale dans la recherche et le développement. Dans des domaines autres que la carcinologie, la Société crée également et commercialise des produits de qualité qui traitent efficacement les problèmes de santé et peuvent aider à améliorer la qualité de vie des personnes. Faisant toujours passer les clients avant tout, Taiho Pharmaceutical vise aussi à offrir des produits de soins de santé grand public afin de soutenir les efforts des gens pour qu'ils puissent mener une existence gratifiante et enrichissante. Pour davantage d'informations sur Taiho Pharmaceutical, veuillez visiter https://www.taiho.co.jp/en/

