Tailândia reforça status de Cozinha do Mundo com alimentos mais saudáveis e saborosos do futuro

BANGKOK, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Tailândia, uma produtora líder de longa data e exportadora de alimentos, está se preparando para oferecer ao mundo volume e qualidade nutritiva de forma sustentável e atender à demanda global dos consumidores por sabores únicos com suas ofertas de alimentos do futuro.

Alternativas de carne à base de plantas se tornam mais saudáveis e saborosas com ideias infinitas de inovação. (PRNewsfoto/DITP)

O país se promove como a "Cozinha do Mundo" por conta de sua força no setor alimentício, decorrente de seus abundantes recursos naturais, investimento contínuo em inovação alimentar e compromisso com os padrões de segurança alimentar. Em 2021, a Tailândia ficou em 13º lugar como o maior exportador de alimentos do mundo, com exportações avaliadas em USD 30,5 bilhões.

No entanto, o país não está descansando em seus louros e está avançando para atender à crescente demanda global por alimentos mais saudáveis e os chamados alimentos do futuro, como proteínas à base de plantas e alternativas à carne. Atualmente, a Tailândia é a 25ª maior exportadora mundial de proteínas alternativas, no valor de USD 1,21 bilhão em alimentos do futuro no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Os principais mercados incluem os EUA, a China e o Vietnã.

Com um número crescente de conglomerados, PMEs e start-ups em tecnologia de alimentos entrando neste segmento, a oferta da Tailândia de alimentos do futuro está aumentando tanto em quantidade quanto em qualidade. Para competir, os produtores não só têm como objetivo criar o sabor e a textura dos produtos de carne tradicionais, mas também explorar o uso de novos ingredientes primários, como grão de bico, cogumelos e cevada, em vez de soja, milho e trigo. Os temperos exóticos a partir de frutas, especiarias e ervas são adicionados de forma criativa para que os produtos alimentícios do futuro da Tailândia se destaquem.

Smith Taweelerdniti, produtor da Let's Plant Meat, disse que a chave para o sucesso é encontrar um equilíbrio nos benefícios do sabor, da saúde e do meio ambiente. "Na minha opinião, quem quer que possa dirigir a demanda do consumidor em direção a um nível mais sustentável e saudável, é uma dádiva para o planeta", disse ele em entrevista ao CNBC Asia. "Trata-se de criar o sabor e o aroma, esta é a chave."

Ampliar a inovação faz parte do plano do governo tailandês para promover o setor como um importante impulsionador econômico. A Thaifex, a maior feira de comércio de alimentos e bebidas da Ásia, oferece continuamente aos inovadores de alimentos oportunidades de mostrar suas ideias. Uma equipe de tecnologia de alimentos da Universidade de Chulalongkorn de Bangkok venceu o Desafio de Inovação de Alimentos da ASEAN de 2021 com o "The Marble Booster", fatias de carne com marmoreio ao estilo Wagyu à base de plantas com infusão de reforços de imunidade, cúrcuma e extratos de pimenta preta. Em breve, o produto será vendido em lojas de conveniência.

As outras proteínas alternativas da Tailândia, ou seja, insetos comestíveis, uma conhecida iguaria local, e proteína proveniente de insetos há muito tempo entram em mercados como EUA, Reino Unido, Alemanha e Coreia do Sul. Insetos populares como grilos e gafanhotos são usados como ingredientes em preparações que incluem alimentos enlatados, pastelaria e doces. À medida que as crescentes preocupações com a segurança alimentar e a sustentabilidade estão impulsionando a demanda global, a Tailândia pretende aumentar as vendas de insetos comestíveis e de proteína de insetos em pó e sua atual classificação de 17º maior exportador de insetos vivos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1870823/TT_86_09_06_21__2.jpg

FONTE DITP

SOURCE DITP