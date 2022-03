TAIPEI CYCLE et TAIPEI CYCLE DigitalGo sont en cours

Cette année, TAIPEI CYCLE réunit des acteurs clés de l'industrie bien connus, tels que MERIDA, GIANT, KMC, SRAM et SHIMANO. Plus de 630 exposants de nombreux pays participent au salon physique de l'événement, rejoints par plus de 200 exposants dans le salon virtuel.

Annonce des lauréats du prix d&i Gold

Le Pavillon des prix d&i de TAIPEI CYCLE présentera une fois de plus les 33 lauréats des prix d&i. Le jour d'ouverture du salon a également vu cinq candidatures sélectionnées pour les prix d&i recevoir des Gold Awards et un Gold Award-Young Enterprise. Il s'agit de :

Gold Award :

MERIDA INDUSTRY CO., LTD - SCULTURA 5 TEAM (vélo complet)

CHIA CHERNE INDUSTRY CO., LTD. - Détection de la teneur en humidité du raccord de tuyau DOT (composants du vélo)

en humidité du raccord de tuyau DOT (composants du vélo) Kenda Rubber Industrial Company - Tube de résistance à la perforation épaissi TPSH (composants du vélo)

Smiling Elements International Corporation - UNI MOKE (vélos électriques et unités d'entraînement)

IMOTEK INC. - « TEKFIT Cycle Ride Leader » - Évaluation de la posture du cycliste et système d'entraînement (vélo intelligent)

Gold Award-Young Enterprise :

OXO-PRO Ltd - Poignées OXO-PRO (composants du vélo)

Initiatives passionnantes

L'un des plus grands points forts est le « Future of The Sports Tech », un forum axé sur le cyclisme et le fitness intelligents dans lequel des conférenciers de MPS, Decathlon Taiwan, Swugo (une start-up des Pays-Bas), WFSGI, Biji (les médias sportifs taïwanais) et Smart Motion (une entreprise spécialisée dans la détection intelligente) partageront tous leurs idées sur les tendances mondiales de l'industrie.

Il y aura aussi TAIPEI CYCLE Live Studio!, en streaming en direct sur les chaînes Facebook et YouTube de TAIPEI CYCLE. Pendant ce temps, Outdoor Taipei, une nouvelle offre du salon, organisera des sessions d'expérience sur les vélos de route tout-terrain, le camping et les cours de yoga.

TAIPEI CYCLE est maintenant ouvert aux visiteurs. Le grand public peut visiter le salon physique en achetant des billets pendant les 4 jours. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web www.taipeicycle.com.tw . Pour assister à TAIPEI CYCLE DigitalGo, rendez-vous sur online.taipeicycle.com.tw .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1763966/TAIPEI_CYCLE_s_2022_edition_has_begun_today_and_will_finish_on_Saturday_March_12__Its_virtual_counte.jpg

SOURCE TAITRA