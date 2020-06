Tait Towers Manufacturing LLC détecte une atteinte à la sécurité de ses données et prend des mesures

LITITZ, Pennsylvanie, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Tait Towers Manufacturing LLC (« TAIT »), une entreprise de fabrication qui se spécialise dans la conception, la construction et l'offre de solutions d'événements en direct, a annoncé qu'elle avait détecté une atteinte à la sécurité de ses données et pris des mesures pour y remédier.

Le 6 avril 2020, TAIT a eu connaissance d'une atteinte à la sécurité de ses données, au cours de laquelle une partie non autorisée a accédé à un serveur TAIT et aux comptes de messagerie électronique de certains membres du personnel TAIT. Dès qu'elle a eu connaissance de cet incident, TAIT a immédiatement mis ses serveurs et systèmes informatiques hors ligne, et elle a engagé une grande société de cybersécurité pour l'aider dans son investigation. Bien qu'elle soit toujours en cours, l'investigation a fait apparaître que l'accès non autorisé avait commencé le 16 février 2020. TAIT a résolu les problèmes de sécurité résultant de cet incident, et pris des mesures comme la réinitialisation des identifiants de connexion pour les serveurs et le système de messagerie électronique de TAIT. En outre, TAIT a passé en revue ses dispositifs de défense et protocoles de cybersécurité, et elle a mis en place des mesures de protection supplémentaires, comme une authentification à plusieurs facteurs et des systèmes de contrôle des points de terminaison.

Pour l'heure, TAIT n'a aucune raison de penser que des informations stockées sur le serveur et les comptes de messagerie ont été utilisées à mauvais escient. TAIT est occupée à informer les personnes qui seraient concernées, afin qu'elles restent à l'affût de toute activité suspecte. TAIT poursuit actuellement son investigation, mais TAIT a d'ores et déjà déterminé qu'il se pouvait que le serveur et les comptes de messagerie auxquels a accédé la partie non autorisée contenaient les noms, les adresses, les adresses électroniques, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale ou les numéros de comptes financiers de certaines personnes. Par prudence, TAIT encourage ses clients, employés et fournisseurs à rester vigilants et à vérifier leurs extraits de comptes bancaires afin de détecter toute activité suspecte. Par précaution, TAIT est disposée à proposer gratuitement un suivi de crédit aux personnes qui seraient concernées par cet incident. Pour de plus amples informations ou vous inscrire pour un suivi de crédit, veuillez téléphoner à notre centre d'appels dédié au 855-917-3540.

« TAIT prend la sécurité des données très au sérieux et comprend qu'il est important de protéger les informations qu'elle stocke », explique Adam Davis, directeur de la création chez TAIT. « Nous nous attelons à régler le problème, et nous regrettons tout inconvénient que cela aurait pu causer à nos précieux employés, clients et fournisseurs. »

Plus d'informations sur www.taittowers.com/DataSecurityIncident ou en contactant Kierston Powell par courriel à [email protected] ou par téléphone au 717-606-4659.

SOURCE Tait Towers Manufacturing LLC