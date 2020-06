Tait Towers Manufacturing LLC identifica y hace frente a un incidente de seguridad de datos

LITITZ, Pennsylvania, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Tait Towers Manufacturing LLC ("TAIT"), una compañía de fabricación especializada en el diseño, construcción y despliegue de soluciones de eventos en directo, anunció la identificación y resolución de un incidente de seguridad en los datos.

El 6 de abril de 2020, TAIT fue consciente de que se había producido un incidente de seguridad con los datos en los que una parte no autorizada accedió al servidor informático de TAIT y a las cuentas de e-mail de algunas personas de TAIT. Cuando se supo del incidente, TAIT, de forma inmediata, apagó los servidores y sistemas TI, y una destacada firma de ciber-seguridad se encargó de dirigir la investigación. A pesar de que la investigación está en marcha aún, la investigación ha revelado que el acceso no autorizado comenzó el 16 de febrero de 2020. TAIT ha hecho frente a los temas de seguridad causados por este incidente, dando pasos como el reseteo de las credenciales de entrada para los servidores de TAIT y el sistema de e-mail. De forma adicional, TAIT ha llevado a cabo una revisión de sus protocolos y también la defensa de la ciber-seguridad, implementando las salvaguardas adicionales, como el hecho de añadir un autenticación de múltiples factores y el despliegue de sistemas de control de punto final.

Hasta la fecha, TAIT no tenía razón para pensar que ninguna de la información mantenida en las cuentas del servidor y del e-mail se hubiera utilizado de forma indebida. TAIT está en proceso de informar a todas las personas afectadas potencialmente, por lo que puede controlar cualquier actividad sospechosa. La investigación de TAIT de este tema está en marcha, pero TAIT ha determinado que el contenido del servidor y las cuentas de e-mail han recibido acceso por una parte no autorizada que podría disponer de nombres, direcciones, direcciones de e-mail, fechas de nacimiento, números de la seguridad social o números de cuentas de algunas personas. Para tener precaución, TAIT insta a sus clientes, empleados y vendedores a seguir vigilando y revisando sus declaraciones de las cuentas financieras en relación a cualquier actividad no autorizada. Como precaución, TAIT se prepara para ofrecer control de crédito sin cargo para todas las personas potencialmente afectadas por este incidente. Si desea más información o suscribirse al control de crédito, llame a nuestro centro de contacto en relación a este tema en el número 855-917-3540.

"TAIT se toma muy en serio la seguridad de los datos, y comprende la importancia de proteger la información que mantiene", explicó Adam Davis, responsable creativo de TAIT. "Estamos trabajando para hacer frente a solventar este tema, y sentimos cualquier inconveniencia que esto haya podido causar a nuestros valiosos empleados, clientes y vendedores".

Más información disponible por medio de www.taittowers.com/DataSecurityIncident o a través de Kierston Powell en el e-mail a través de [email protected] o por teléfono en el 717-606-4659.

