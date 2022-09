Taiwan concede aprovação histórica de registro de combate à lavagem de dinheiro à WOO Network

TAIPEI, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A WOO Network, uma das 10 maiores plataformas de negociação de criptomoedas, garantiu a aprovação de seu pedido de registro de combate à lavagem de dinheiro (AML) com a autoridade financeira de Taiwan.

A empresa de negociação de criptomoedas é o único candidato estrangeiro que está incluído em uma lista de 24 provedores ou VASPs de ativos virtuais registrados divulgados pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC) do Banking Bureau de Taiwan.

"Este é um marco importante para nós, uma vez que muitas empresas de propriedade estrangeira estão buscando atender ao mercado falante de chinês que está procurando diversificar seus portfólios. O potencial de Taiwan em si é enorme devido à sua alta renda per capita e à perspicácia em termos de tecnologia fin-tech", disse Jack Tan, fundador e CEO da WOO Network.

"Essa decisão nos dá grande confiança de que os órgãos reguladores de Taiwan estão tentando atingir um equilíbrio entre apoiar a inovação e proteger os usuários", observou Tan.

"Nosso principal diferencial é que podemos oferecer liquidez profunda e taxas zero sobre transações, graças à nossa parceira, a Kronos Research. Simultaneamente, podemos lançar novos recursos e implementar atualizações com nosso sistema - tudo isso nos permitiu estar nas dez principais plataformas de negociação de criptomoedas em apenas um ano de operações", destacou.

A Kronos Research é uma empresa de negociação quantitativa de criptomoedas especializada em arbitragem e negociação de alta frequência. A empresa de negociação quantitativa incubou a WOO Network para oferecer aos traders profissionais e exchanges uma melhor liquidez.

Até o momento, o volume total histórico de negociação na WOO X é superior a 240 bilhões de dólares. A WOO Network tem mais de 20 parceiros, incluindo Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano e NEAR.

Detalhes da aprovação de Taiwan

"Em geral, a aprovação que obtivemos significa que estamos totalmente em conformidade com a implementação das medidas de AML, conforme estipulado pela lei de Taiwan. Isso nos capacita a: trocar criptomoeda por moeda fiduciária; trocar cripotomoeda por criptomoeda; transferir criptomoedas; proteger ou administrar criptomoedas; e oferecer e emitir criptomoedas", disse Chloe Tsai, diretora jurídica e AML da WOO Network.

De acordo com o documento da FSC, as empresas que preencheram a declaração de conformidade com a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro são responsáveis, como seu representante, pela implementação dessa lei. Aqueles que obtiveram a aprovação devem tomar medidas para evitar a lavagem de dinheiro e combater o terrorismo em suas plataformas de moedas virtuais e negócio de trading.

"Um dos requisitos para nós é criar um aplicativo independente para Taiwan para abrigar todos os usuários taiwaneses. Em nosso aplicativo de Taiwan, os usuários não podem acessar futuros/margens, enquanto todos os membros FE e BE são separados de nosso aplicativo global", explicou Tsai.

"Também estamos tomando grandes medidas para permitir que nossa plataforma se envolva na aprovação da troca de criptomoedas, começando com um dos grandes bancos locais em Taiwan, e esperamos que em breve com outros bancos", disse Tsai.

Por muitas décadas, o setor financeiro de Taiwan tem sido altamente regulamentado, pois é cauteloso com o fluxo de capital relacionado à lavagem de dinheiro. No entanto, o governo recentemente relaxou suas regras em uma tentativa de estimular a inovação financeira e transformar Taiwan em um hub de fin-tech.

Com seus países vizinhos buscando endurecer suas regras sobre criptomoedas, Taiwan tem uma boa chance de atingir seu objetivo com suas recentes aprovações.

Sobre a WOO Network

A WOO X é uma plataforma de negociação para traders profissionais, com módulos totalmente personalizáveis e trading completo com tarifa mais baixa ou sem tarifa, com alta liquidez proveniente da WOO Network, que conecta traders, exchanges, instituições e plataformas DeFi. O Token WOO é usado nos produtos de CeFi e DeFi da rede para suporte e descontos de taxas. A WOO Network foi fundada pela Kronos Research, uma empresa de negociação de múltiplas estratégias especializada em criação de mercado, arbitragem, CTA e negociações de alta frequência (HFT), com uma média de cerca de 5 a 10 bilhões de dólares em volume de negociação diário em exchanges de criptomoedas globais.

FONTE WOO Network

