Taiwan Excellence présente des technologies de pointe pour le secteur des accessoires automobiles à l'AAPEX

- Taiwan Excellence a tenu une conférence de presse lors de l'Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2019 pour faire connaître de nouveaux produits de pointe des entreprises taïwanaises

- La conférence de presse comprenait des présentations de produits de représentants de Noodoe Corporation, EverFocus Electronics Corp. et Techman Robot Inc.

- Parmi les produits phares, citons une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques, un système de surveillance intelligent à bord du véhicule et un robot collaboratif

LAS VEGAS, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Taiwan Excellence , un leader en matière de promotion et de reconnaissance des marques et des produits taïwanais innovants, a organisé une conférence de presse avec le Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), lors de l'Automotive Aftermarket Products Expo (AAPEX) 2019, pour faire connaître les nouveaux produits d'entreprises taïwanaises faisant progresser la technologie et les innovations dans le secteur des accessoires automobiles. La conférence a communiqué sur le lancement de nouveaux produits automobiles de Noodoe Corporation , EverFocus Electronics Corp. et Techman Robot Inc.

Les prix annuels de Taiwan Excellence sont la plus grande récompense décernée aux produits taïwanais et attribués aux entreprises commercialisant des innovations révolutionnaires et de grande qualité. EverFocus Electronics Corp. et Techman Robot Inc. ont déjà été primés par le passé.

Veuillez trouver ci-dessous les détails des nouveaux produits présentés lors de la conférence de presse à l'AAPEX et actuellement exposés au stand 8034 :

EverFocus Electronics Corp.

Depuis plus de 20 ans, EverFocus est aux avant-postes en matière de systèmes avancés de surveillance et de contrôle électroniques des véhicules. Le nouveau AI Smart Surveillance Industrial Computer ( eIVP5600 ) est le premier enregistreur vidéo réseau, mobile et sans ventilateur, conçu pour servir de plateforme réseau d'enregistrement vidéo à bord du véhicule. Ce produit innovant présente une conception intelligente et résistante, disposant d'une détection des rôdeurs pour protéger les véhicules. Le système de surveillance intelligent peut être installé sur les flottes de véhicules pour prévenir le vol de fret ou d'équipement et les flottes de transport en commun pour assurer la sécurité des passagers en fournissant des images de surveillance en temps réel et un accès aux conditions routières et de circulation. Le produit est équipé d'un processeur Intel® Core™ i5/i7 de septième génération et d'un module IA Intel® Movidius™ pour garantir des performances informatiques optimales.

« Chez EverFocus, nous estimons qu'assurer la sécurité des passagers devrait être la priorité numéro un du secteur automobile, qu'il s'agisse de véhicules de tourisme, d'autobus, de trains ou de flottes de véhicules », a déclaré Henry Chen, le Directeur produits d'EverFocus Electronics Corp. « AI Smart Surveillance Industrial Computer offre aux clients du monde entier une solution de sécurité forte, répondant aux besoins du secteur des accessoires automobiles. »

EverFocus est membre général d'Intel® ISA de l'IoT Solutions Alliance depuis octobre 2019.

Techman Robot Inc.

Techman Robot lance un nouveau robot collaboratif ( TM5 ) intelligent et simple afin d'optimiser la collaboration entre robots et êtres humains. C'est le seul robot collaboratif doté d'un système de vision (TMvision) pour une plus grande précision dans les contextes de fabrication. Le robot est préprogrammé avec le logiciel de fonction TMflow, permettant aux opérateurs de le diriger très facilement. La conception basique du produit comprend un bras robotique (équipé de TMvision et TMflow), avec au bout des effecteurs et des périphériques conciliant les tâches et œuvrant harmonieusement ensemble. TM5 peut être facilement intégré à un véhicule à guidage automatique pour des applications requérant de passer d'un poste de travail à un autre ; il dispose d'applications pour l'assemblage, le conditionnement, le moulage par injection, le contrôle qualité, le soudage, l'entretien, le polissage des métaux, le vissage de pièces automobiles et le suivi des convoyeurs. TM Robot peut être utilisé de façon diverse par les distributeurs-magasiniers, notamment pour préparer des produits, placer les boîtes choisies sur un convoyeur et coller des étiquettes produit sur les emballages pour accélérer le processus de distribution.

« Les robots collaboratifs Techman sont conçus pour optimiser la collaboration entre robots et êtres humains, en particulier dans les environnements ou pour des tâches risqués pour les employés », a déclaré Francis Huang, le Directeur principal de comptes chez Techman Robot, Inc. « Le robot TM5 s'intègre naturellement à l'automatisation sur les sites de production automobile pour améliorer les conditions de travail et rationaliser la production. »

Noodoe Corporation

Noodoe propose des solutions d'automatisation des services pour faire des parcs de stationnement des sources de revenu libres d'intervention. Noodoe EV S1000 , une borne de recharge commerciale de niveau 2, illustre ce qui rend l'entreprise différente. Cerveau de la borne, le système d'exploitation Noodoe EV OS, l'un des systèmes d'exploitation en nuage les plus modernes au monde, assure l'automatisation complète du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le traitement universel des paiements. Avec Noodoe EV OS, tout conducteur de véhicule électrique peut charger son véhicule et choisir son mode de paiement privilégié, sans avoir à créer un compte. Les centres automobiles et les ateliers de réparation entretenant un nombre croissant de véhicules électriques en circulation, les ateliers peuvent installer des stations de recharge sur leur site pour que les clients, qui laissent leur véhicule pour réparation, puissent le récupérer chargé. Noodoe EV S1000 est entièrement autonome et ne réclame aucune formation supplémentaire du personnel.

« Les stations de recharge intelligentes pour véhicules électriques de Noodoe, reposant sur le nuage, permettent une recharge facile et accessible et transforment les parcs de stationnement en sources de revenu », a déclaré Jennifer Chang, la PDG de Noodoe. « Nous sommes ravis de présenter notre technologie à l'AAPEX et nous maintenons nos efforts en vue d'accélérer la transition mondiale vers le transport électrique. »

Pour en savoir plus sur Taiwan Excellence, rendez-vous sur https://www.taiwanexcellence.org/en .

Taiwan Excellence

Le symbole Taiwan Excellence a été créé en 1992 par le Ministère taïwanais de l'économie, la Taiwan Excellence Selection étant lancée l'année suivante. La sélection repose sur des critères distincts de R-D, de qualité, de design et de marketing. Les produits nommés aux prix Taiwan Excellence sont des exemples pour les industries nationales et promus par les pouvoirs publics sur le marché international afin d'afficher l'image créative des entreprises du pays. Cette année marque la 27e sélection, faisant du symbole de Taiwan Excellence une marque prestigieuse pour les entreprises taïwanaises souhaitant se lancer, se faire connaître, car il jouit d'une grande réputation dans le monde entier. Rendez-vous sur www.taiwanexcellence.org pour de plus amples informations.

Rendez-vous sur www.moea.gov.tw et www.taitra.org.tw pour plus d'informations.

