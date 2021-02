Taiwanesische Unternehmen beteiligen sich gemeinsam mit Großkonzernen an der ESG-Revolution

Um Unternehmen und Investoren ein besseres Verständnis für diesen neuen Trend zu vermitteln, veranstaltete das taiwanesische Finanzwochenmagazin Business Today am 26. Januar seinen ersten internationalen ESG-Nachhaltigkeitsgipfel (Taiwan). Neben bekannten Gästen aus dem ESG-Bereich, darunter die WIN Semiconductors Corp. (3105.TW), die Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. (EMC) (2603.TW), die China Steel Corp. (CSC) (2002.TW), Bank SinoPac, Delta Electronics, Inc. (DELTA) (2308.TW) und die United Microelectronics Corp. (UMC) (2303.TW), die erläuterten, wie sie die ESG zu einem Schlüsselfaktor bei der Entscheidungsfindung bei Investitionen gemacht haben, waren auch PwC Taiwan und Cathay Securities Investment Trust anwesend, um die Sicht der Kapitalmärkte deutlich zu machen. Erstmals konnten sich die Teilnehmer direkt mit der internationalen Ratingagentur MSCI und dem führenden Corporate-Governance-Lösungsanbieter ISS Corporate Solutions austauschen.