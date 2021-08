Taiwanesisches Medizintechnikunternehmen fordert die Grenzen der Wissenschaft heraus und bringt das teuerste Kollagen auf den Markt, das es derzeit gibt.

TAIPEH, 17. August 2021 /PRNewswire/ -- Da Verbraucher auf der ganzen Welt ihr Bewusstsein für die Verwendung von Schönheits- und Gesundheitsprodukten schörfen, sind Kollagenprodukte zu den beliebtesten Produkten geworden. Verschiedene Hersteller führen ihre Innovationen entsprechend der Nachfrage weiter. Nach Angaben von Research and Markets, die im Juli 2021 veröffentlicht wurden, wird der globale Kollagenmarkt im Jahr 2026 schätzungsweise 5,88 Mrd. USD erreichen. Als eine der weltweit führenden Marken für Medizinprodukte hat sich Maxigen Biotech Inc. (MBI), eine Tochtergesellschaft von TCI Co., Ltd., auf die Entwicklung von medizinischen Standard-Kollagenverbänden und regenerativer Matrix konzentriert und bietet verschiedene Produkte für postoperative Patienten an. Jetzt geht MBI hinüber, um sich auf kollagen-basierte Lebensmittel zu konzentrieren, indem es die doppelte Enzymhydrolyse verwendet, um das konzentrierteste Tripeptid - MAXI Collagen - herzustellen. Die Wirksamkeit des hochwertigsten und teuersten Kollagens ist wissenschaftlich erwiesen, und zwar binnen von 7 Tagen.