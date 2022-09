Taiwantrade.com verwent wereldwijde kopers met eersteklas auto-onderdelen-aftermarket en EV-toeleveringsketen.

TAIPEI, 13 september 2022 /PRNewswire/ -- Taiwantrade.com (www.taiwantrade.com), het grootste en toonaangevende officiële B2B-portaal van Taiwan, heeft bijna 70.000 leveranciers en meer dan 660.000 hoogwaardige producten uit Taiwan. Meer dan 90 procent van Taiwans exporteurs en fabrikanten zijn te vinden op de website, waar u de meest uitgebreide en recente productinformatie kunt bekijken. Het bedrijf heeft een jaarlijks verkeer van 32,5 miljoen bezoekers en is de eerste keuze voor wereldwijde kopers om hoogwaardige Taiwanese leveranciers te vinden. Taiwantrade Auto Parts (auto.taiwantrade.com) bevat een volledige toeleveringsketen van Taiwans onzichtbare kampioenen als het gaat om auto-onderdelen. Het biedt een one-stop sourcing service voor kopers om direct contact te leggen met alle vooraanstaande Taiwanese leveranciers van auto-onderdelen en om kleine monsters te krijgen. Dit jaar lanceerde Taiwantrade het Auto Parts Virtual Industry Pavilion voor kopers om de details van de weergegeven producten volledig te bekijken door middel van virtuele technologie op het web. Het bewegen van uw vingers aan de voorkant van de computer geeft u het gevoel dat u eigenlijk op de tentoonstelling aanwezig bent.

Taiwantrade.com Lavishes Global Buyers with Premium Auto Parts Aftermarket and EV Supply Chain.

In het kader van het net-zero-koolstofemissiebeleid heeft Taiwan een sterk potentieel om een intelligent mobiel ecosysteem op te bouwen in de trend van elektrische voertuigen met een robuuste informatie- en communicatiesector en een volledige toeleveringsketen van auto-onderdelen. Ervaren fabrikanten van elektrische voertuigen, laadstations en auto-elektronica zijn aanwezig op Taiwantrade auto-onderdelen, waaronder fabrikanten van elektrische voertuigen FOXTRON en TANGENG ADVANCED VEHICLE, fabrikant van elektrische apparatuur ALLIS ELECTRIC, fabrikant van kabelbomen CTE TECH en leverancier van elektronische keramiek UNICTRON TECHNOLOGIES CORPORATION.

Taiwanese fabrikanten spelen een belangrijke rol in de aftermarket-industrieketen. Hun botsonderdelen zijn goed voor meer dan 80% van de wereldwijde markt. Kernleveranciers in de industrieketen, zoals NAKAMOTO INDUSTRIAL, RICH PARTS en SIGMA AUTOPARTS CO., zijn ook te vinden op de website. Alle leveranciers op Taiwantrade.com zijn geregistreerd en gecertificeerd door de overheid en zijn geaccrediteerd door organisaties van derden. Kopers kunnen gerust naar de prijs vragen. Ook moedigt het leveranciers aan om hun producten internationaal te certificeren.

Als kopers geïnteresseerd raken in de producten op Taiwantrade.com, kunnen ze direct vragen stellen, videogesprekken met fabrikanten boeken en kleine monsters kopen. Alle lidmaatschapsdiensten zijn gratis zonder extra servicekosten. Bekijk en gebruik op uw gemak Taiwantrade.com en Taiwantrade auto-onderdelen.

Website: https://auto.taiwantrade.com/home.html

