Taiwantrade.com lanceert de TTverse metaverse website voor uw contacten met technologieleveranciers uit Taiwan

TAIPEI, 7 dec. 2022 /PRNewswire/ -- Taiwantrade.com kondigde onlangs de lancering aan van een metaverse website met online avatars om de nieuwste digitale technologieoplossingen van Taiwan te promoten.

De Taiwantrade.com metaverse website TTverse maakt verbindingen en cybermeetings mogelijk met aanbieders van digitale oplossingen op verschillende gebieden, waaronder VR/AR/MR, AI, IoT, 5G en optische uitrusting.

Taiwantrade.com launches the TTverse metaverse website to connect you with technology suppliers from Taiwan

Bij het betreden van de TTverse website worden gasten begroet door Tiffany, de AI avatar die de online handelsbijeenkomsten en product sourcing functies van de website introduceert.

De paviljoenen en presentaties in de TTverse worden voorgesteld in levendige VR met panoramische fotografietechnologie en kunnen worden ervaren via een conventionele webbrowser.

In het VR-paviljoen voor ICT-producten kunt u bijvoorbeeld een tentoonstelling selecteren en deze van alle kanten en hoeken bekijken. De zeer gedetailleerde tentoonstellingen zijn digitaal vastgelegd met 360-graden panoramafotografie.

In het ICT VR-paviljoen kunnen kopers in contact komen met leveranciers en fabrikanten van consumentenelektronica, telecomproducten, elektrische en elektronische apparatuur, beveiligingsuitrusting en slimme IoT-oplossingen.

Bekijk de volledige lijst van toonaangevende metaverse-gerelateerde leveranciers uit Taiwan, waaronder XRSpace en HTC https://ttverse.taiwantrade.com/home.html

Zie ook topleveranciers van ICT-producten: https://ict.taiwantrade.com/home.html

Taiwantrade.com is de grootste B2B sourcing website in Taiwan met verschillende diensten die online aankopen rechtstreeks van Taiwanese leveranciers vergemakkelijken.

Word lid van Taiwantrade.com en krijg toegang tot een complete database van geverifieerde leveranciers van hoge kwaliteit. Als aangesloten koper kunt u rechtstreeks productaanvragen doen, reserveren voor besloten online zakelijke bijeenkomsten en monsters bestellen bij leveranciers en daarbij gebruik maken van algemeen aanvaarde betalingsmethoden.

Meer dan 90% van de Taiwanese exporteurs zijn geregistreerde Taiwantrade.com aangesloten leveranciers. Elk bedrijfsprofiel op Taiwantrade.com ondergaat een verificatieproces op basis van de officiële overheidsdatabase van bedrijven om de betrouwbaarheid van hun wettelijke bestaan te garanderen.

Ad by BOFT

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960520/Taiwantrade_com_launches_TTverse_metaverse_website_connect_technology_suppliers_Taiwan.jpg

SOURCE Taiwantrade.com