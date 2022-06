TAJ EST LA MARQUE HÔTELIÈRE LA PLUS FORTE DU MONDE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

M. Puneet Chhatwal, directeur général et PDG d'Indian Hotels Company , a déclaré : « Nous sommes très fiers que Taj ait été reconnue comme la marque hôtelière la plus forte du monde pour la deuxième fois consécutive. Cela réaffirme que Taj est la référence d'excellence la plus acclamée dans le secteur au niveau mondial. »

« Les voyageurs sont de plus en plus attirés par des marques qui non seulement incarnent l'essence du luxe, mais qui suivent également des pratiques commerciales responsables. Taj est bien placée pour préparer l'avenir de l'hôtellerie. Cette reconnaissance est une marque de la confiance indéfectible de nos hôtes. Elle célèbre l'esprit invincible de nos employés, qui incarnent eux-mêmes l'héritage de la marque tout en faisant vivre l'essence de Tajness. »

Taj a reçu un indice global de Force de la Marque (Brand Strenght Index) de 88,9 sur 100, avec une note AAA pour la relation avec les clients, la satisfaction des employés et la réputation de l'entreprise, ainsi que pour son service clientèle de classe mondiale.

Le rapport Hotel 50 2022 met en évidence la stratégie réussie de l'entreprise pour surmonter les défis induits par la pandémie et rester en phase avec les besoins des consommateurs. Taj a également été à l'avant-garde dans ses efforts pour soutenir la communauté, notamment le secteur de la santé.

À propos d'Indian Hotels Company Limited (IHCL)

Indian Hotels Company Limited (IHCL) et ses filiales regroupent un ensemble de marques et d'entreprises qui offrent une fusion de la chaleureuse hospitalité indienne et d'un service de classe mondiale. Il s'agit notamment de Taj , la marque emblématique des voyageurs les plus exigeants, classée comme la marque hôtelière la plus forte du monde (World's Strongest Hotel Brand ) et la marque la plus forte d'Inde (India's Strongest Brand) selon le rapport Brand Finance Hotels 50 Report 2022 et le rapport India 100 Report 2022, respectivement ; de SeleQtions , une collection d'hôtels nommés ; de Vivanta , des hôtels haut de gamme sophistiqués ; et de Ginger , qui révolutionne le segment du luxe simplifié.

IHCL dispose d'un portefeuille de 237 hôtels, dont 60 en cours de développement, sur 4 continents, 11 pays et plus de 100 sites.

