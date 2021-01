Tajima va lancer sa nouvelle gamme de machines à broder TMEZ-KC optimisées grâce à l'intelligence artificielle comme solution à la pénurie de main-d'œuvre sur les sites de production

NAGOYA, Japon, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Tajima Industries Co., Ltd. (basée à Nagoya, au Japon), est un des principaux fabricants de machines à broder qui veut automatiser la broderie, la gestion des réseaux de production et la promotion d'entreprises de broderie intelligentes. L'entreprise est fière d'annoncer le lancement de nouvelles machines à broder le 22 janvier 2021, sous la forme des tout nouveaux modèles de la « série TMEZ-KC », équipés de la fonction « i-TM » pour automatiser la finition de la broderie.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI1fl_yXB827FR.jpg

Alors que la société a connu ces dernières années de grandes avancées technologiques comme la numérisation, l'industrie du textile a dû faire face à de nouveaux problèmes liés à la pénurie de main-d'œuvre provoquée par l'épidémie mondiale de COVID-19. Dans ces circonstances, l'entreprise se concentre sur l'automatisation du processus de production de broderie à la machine en équipant les machines de sa technologie d'IA propriétaire « i-TM », conçue pour automatiser la finition de la broderie. Il s'agit d'une réponse face à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier.

TMEZ-K1506C : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI4fl_7M3G2Hxq.jpg

1. La technologie originale d'IA de Tajima « i-TM »

« i-TM » signifie « Intelligent Thread Management. » Dans les broderies à la machine, les motifs peuvent être cousus dans toutes les directions et la longueur du point peut varier même pour un seul motif, ce qui fait de la broderie à la machine l'un des types de couture les plus difficiles. L'entreprise a réussi à définir des algorithmes pour les motifs de finition de broderie après de nombreuses années de pratique pour produire « i-TM ». Cette technologie d'IA analyse point par point le sens de la couture et l'épaisseur du tissu pour calculer la quantité appropriée de fil supérieur pour le point suivant et effectue les ajustements nécessaires afin qu'une « bonne » finition de la broderie puisse être réalisée de manière stable.

i-TM : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI5fl_20ZG9dVG.jpg

2. Les avantages de la technologie « i-TM » dans les usines de broderie à la machine

- Réduction du temps des tests de couture

Alors que la plupart des opérateurs utilisant des machines de broderie conventionnelles effectuent des tests de couture pour ajuster la tension du fil avant la production réelle, les machines installées avec la technologie i-TM demandent beaucoup moins de temps pour les tests de couture dans le processus préparatoire, ce qui permet aux opérateurs d'utiliser le temps gagné pour les activités de production. Les modèles i-TM sont particulièrement adaptés à la broderie sur des produits prêts à l'emploi présentant des niveaux mixtes d'épaisseur et d'élasticité du tissu, tels que les casquettes, les T-shirts, les écussons, les chaussures et les chaussettes.

Comparaison des processus de production entre les modèles conventionnels et i-TM : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI3fl_vk035bN0.jpg

- Réduction des défauts et des pertes de fabrication

Les pertes les plus fréquentes observées dans les usines de broderie à la machine sont les produits qui échouent au contrôle de qualité en raison d'une finition de broderie insuffisante. Les modèles i-TM ajustent automatiquement la finition de la broderie pour obtenir de bons résultats de manière stable, contribuant ainsi à la réduction des pertes de fabrication.

- De nouveaux opérateurs prêts à travailler

Les opérateurs ayant des compétences fondées sur l'expérience jouent un rôle crucial dans la pratique conventionnelle de l'ajustement de la tension du fil supérieur à des types de fils différents. Avec la technologie « i-TM », en revanche, les tâches des opérateurs sont allégées car la tension du fil n'a pas besoin d'être réglée manuellement, ce qui permet aux responsables de gagner du temps pour former les opérateurs.

- Une belle finition avec différents types de fils

« i-TM » intègre les techniques de couture que Tajima a accumulées au fil des décennies et produit une belle finition de broderie en serrant fermement le fil pour les points droits tout en offrant une couture douce pour les points satins en zigzag.

Motif de broderie utilisant différents types de fils : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106387/202012028045/_prw_PI2fl_eyi04tiy.jpg

À propos de Tajima Industries Co., Ltd.

Leader dans la fabrication de machines à broder, établi au Japon en 1944 et réputé pour le développement d'une machine à broder industrielle multi-têtes en 1964, Tajima a produit plus de 3 000 types de machines à broder livrées à ce jour dans plus de 100 pays et régions. Au cours de sa longue histoire, l'entreprise a acquis une réputation mondiale pour son expertise technique distinctive dans la production de broderies précises et élégantes, son utilisation de la technologie la plus avancée pour obtenir des mouvements précis des machines, et son savoir-faire en matière de « machines muti-têtes » qui a permis la production en masse de machines à broder.

Site web spécial TMEZ-KC : https://bit.ly/3mvX7pE

*Veuillez envoyer vos demandes de renseignements à partir d'ici :

https://mail.tajima.com/homepage/webmailform.nsf/inquiry_en?OpenForm

SOURCE Tajima Industries Co., Ltd.